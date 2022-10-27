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Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром купить с доставкой в Москве
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Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром

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Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 1
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Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 3
Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 4
Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 5
Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 6
Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 7
Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 8
Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 9
Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 10
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Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
да
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
175
  • Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 1
  • Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 2
  • Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 3
  • Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 4
  • Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 5
  • Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 6
  • Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 7
  • Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 8
  • Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 9
  • Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 10
  • Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 11
  • Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
12 390 руб.  13 410 руб. 
Начислим 744 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 260940
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром
12 390 руб. -8%
13 410 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
да
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
175
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
72х15х9
Вес, г.
885

Описание товара Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром

Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage с инновационным переключателем режимов Turning Switch. Функция Rub & Clean для легкой очистки душевых форсунок.

Отзывы о товаре Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром

27.10.2022
Наталья

Достоинства:
Дизайн, наличие полочки, переключение кнопкой

Недостатки:
На коробке и в карточке товара нарисован гибкий шланг, пришел с жестким шлангом

Комментарий:
В общем целом отличный комплект, выглядит достойно.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
да
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
175
Страна производитель
Германия
Описание
Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage с инновационным переключателем режимов Turning Switch. Функция Rub & Clean для легкой очистки душевых форсунок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.10.2022
Наталья

Достоинства:
Дизайн, наличие полочки, переключение кнопкой

Недостатки:
На коробке и в карточке товара нарисован гибкий шланг, пришел с жестким шлангом

Комментарий:
В общем целом отличный комплект, выглядит достойно.


Купить Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - по цене 12390 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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