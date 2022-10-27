Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
да
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
175
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%12 390 руб. 13 410 руб.
В наличии
Код товара: 260940
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 390 руб. -8%
13 410 руб.
- Гарантия производителя: 10 лет
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
да
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
175
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
72х15х9
Вес, г.
885
Описание товара Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром
Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage с инновационным переключателем режимов Turning Switch. Функция Rub & Clean для легкой очистки душевых форсунок.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
да
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Длина душевого шланга
175
Страна производитель
Германия
Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage с инновационным переключателем режимов Turning Switch. Функция Rub & Clean для легкой очистки душевых форсунок.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Дизайн, наличие полочки, переключение кнопкой
Недостатки:
На коробке и в карточке товара нарисован гибкий шланг, пришел с жестким шлангом
Комментарий:
В общем целом отличный комплект, выглядит достойно.
Купить Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром - по цене 12390 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Душевой гарнитур AM.PM Like F0180064 хром
Достоинства:
Дизайн, наличие полочки, переключение кнопкой
Недостатки:
На коробке и в карточке товара нарисован гибкий шланг, пришел с жестким шлангом
Комментарий:
В общем целом отличный комплект, выглядит достойно.