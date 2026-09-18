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Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD купить с доставкой в Москве
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Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD

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Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 13
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Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 16
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
цифровой
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 1
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 2
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 3
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 4
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 5
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 6
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 7
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 8
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 9
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 10
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 11
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 12
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 13
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 14
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 15
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 16
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255879
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
20-600
Тип микроскопа
цифровой
Особенности
USB-микроскоп
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х12
Вес, г.
700

Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD

Микроскоп Levenhuk DTX 350 LCD – это цифровые возможности в компактном и стильном корпусе. Этот увеличительный прибор станет отличным выбором для всей семьи. Взрослые смогут использовать его в профессиональной деятельности и для серьезного научного хобби, дети – для подготовки к занятиям в школе и изучения окружающего мира. Микроскоп предназначен для исследования объемных непрозрачных объектов (монет, насекомых, камней) на увеличении от 20 до 600 крат. Основная особенность микроскопа – цифровая камера 0,3 Мпикс. Она формирует картинку и выводит ее на встроенный или внешний экран в режиме реального времени. Диагональ встроенного ЖК-экрана составляет 4,3 дюйма, к внешним мониторам и телевизорам микроскоп подключается при помощи комплектного USB-кабеля. Камера также позволяет записывать видеоролики и делать фотографии исследований. Качество картинки настраивается программно. Если установить на компьютер ПО с диска, прилагаемого к микроскопу, можно получить доступ к дополнительным функциям. Программа позволит настраивать контрастность и яркость картинки, дополнять отснятый материал надписями, измерять размеры образцов – линейные и угловые. Обратите внимание: для сохранения записанных фото и видео требуется карта памяти (включена в комплект поставки). Подсветка микроскопа – 8 ярких светодиодов. Они работают от встроенного аккумулятора, время непрерывной работы на одном заряде составляет около 7 часов. Подзаряжать аккумулятор можно или от сети переменного тока (требуется адаптер, приобретается отдельно), или от USB-порта компьютера.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
20-600
Тип микроскопа
цифровой
Особенности
USB-микроскоп
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Микроскоп Levenhuk DTX 350 LCD – это цифровые возможности в компактном и стильном корпусе. Этот увеличительный прибор станет отличным выбором для всей семьи. Взрослые смогут использовать его в профессиональной деятельности и для серьезного научного хобби, дети – для подготовки к занятиям в школе и изучения окружающего мира. Микроскоп предназначен для исследования объемных непрозрачных объектов (монет, насекомых, камней) на увеличении от 20 до 600 крат. Основная особенность микроскопа – цифровая камера 0,3 Мпикс. Она формирует картинку и выводит ее на встроенный или внешний экран в режиме реального времени. Диагональ встроенного ЖК-экрана составляет 4,3 дюйма, к внешним мониторам и телевизорам микроскоп подключается при помощи комплектного USB-кабеля. Камера также позволяет записывать видеоролики и делать фотографии исследований. Качество картинки настраивается программно. Если установить на компьютер ПО с диска, прилагаемого к микроскопу, можно получить доступ к дополнительным функциям. Программа позволит настраивать контрастность и яркость картинки, дополнять отснятый материал надписями, измерять размеры образцов – линейные и угловые. Обратите внимание: для сохранения записанных фото и видео требуется карта памяти (включена в комплект поставки). Подсветка микроскопа – 8 ярких светодиодов. Они работают от встроенного аккумулятора, время непрерывной работы на одном заряде составляет около 7 часов. Подзаряжать аккумулятор можно или от сети переменного тока (требуется адаптер, приобретается отдельно), или от USB-порта компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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