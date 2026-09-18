Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD
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Характеристики
Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 350 LCD
Микроскоп Levenhuk DTX 350 LCD – это цифровые возможности в компактном и стильном корпусе. Этот увеличительный прибор станет отличным выбором для всей семьи. Взрослые смогут использовать его в профессиональной деятельности и для серьезного научного хобби, дети – для подготовки к занятиям в школе и изучения окружающего мира. Микроскоп предназначен для исследования объемных непрозрачных объектов (монет, насекомых, камней) на увеличении от 20 до 600 крат. Основная особенность микроскопа – цифровая камера 0,3 Мпикс. Она формирует картинку и выводит ее на встроенный или внешний экран в режиме реального времени. Диагональ встроенного ЖК-экрана составляет 4,3 дюйма, к внешним мониторам и телевизорам микроскоп подключается при помощи комплектного USB-кабеля. Камера также позволяет записывать видеоролики и делать фотографии исследований. Качество картинки настраивается программно. Если установить на компьютер ПО с диска, прилагаемого к микроскопу, можно получить доступ к дополнительным функциям. Программа позволит настраивать контрастность и яркость картинки, дополнять отснятый материал надписями, измерять размеры образцов – линейные и угловые. Обратите внимание: для сохранения записанных фото и видео требуется карта памяти (включена в комплект поставки). Подсветка микроскопа – 8 ярких светодиодов. Они работают от встроенного аккумулятора, время непрерывной работы на одном заряде составляет около 7 часов. Подзаряжать аккумулятор можно или от сети переменного тока (требуется адаптер, приобретается отдельно), или от USB-порта компьютера.
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