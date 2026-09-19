Описание товара Микроскоп цифровой Discovery Artisan 128

Discovery Artisan 128 – это цифровой USB-микроскоп для прикладных работ, который снабжен встроенным ЖК-экраном, а также может выводить картинку с объектива на телевизор или компьютер (поддерживаются операционные системы Windows и Mac OS). В микроскопе установлена камера 5 Мпикс (с интерполяцией до 12 Мпикс), увеличение можно выбирать в диапазоне от 20 до 500 крат, есть встроенная подсветка из 8 белых светодиодов регулируемой яркости. Микроскоп можно использовать для фотографирования и видеозаписи, а также линейных и угловых измерений, вычисления радиусов, площадей и проч. Изображение с объектива камеры выводится на экран микроскопа в режиме реального времени. Подключение к компьютеру осуществляется через кабель USB, а подключение к телевизору – через кабель AV. При наблюдениях образец помещается на предметный столик, который дополнен двумя металлическими зажимами и измерительными шкалами. Фокусировку можно выполнять в пределах от 0 до 150 мм. Подсветка расположена вверху. Питается микроскоп от встроенного аккумулятора или от сети переменного тока (кабель с адаптером в комплекте). Discovery Artisan 128 – это отличный выбор для тех, кто работает с металлами, мелкой электроникой, часами, ювелирными изделиями, минералами. Его можно использовать для решения широкого круга задач в прикладных науках. Пригодится он и для личного или семейного хобби. Обратите внимание: для записи фото и видео используется карта памяти (нет в комплекте). Записанные данные можно перенести на компьютер, используя кабель USB. Основные особенности: - Увеличение – от 20 до 500 крат, фокусировка – от 0 до 150 мм, - 5-мегапиксельная камера с интерполяцией до 12 Мпикс, - Вывод картинки в реальном времени на ЖК-экран с диагональю 3,5 дюйма, - Можно подключать к телевизору или компьютеру с Windows или Mac OS, - Функции фотографирования, видеозаписи и измерения объектов, - Верхняя подсветка из 8 белых светодиодов регулируемой яркости, - Предметный столик с измерительными шкалами и зажимами для образцов, - Питание от встроенного аккумулятора или сети переменного тока. Комплектация: микроскоп, адаптер (100–240 В, 50/60 Гц), литий-ионный аккумулятор, USB-кабель, AV-кабель, салфетка для оптики, шкала калибровки, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон