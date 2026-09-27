Микроскоп биологический Микромед Р-1_10532
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Характеристики
Тип товара
Микроскоп
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
монокулярная
Подсветка
галогенная
Объективы с увеличением
4х, 10х, 40x, 100x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 285115
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскоп
Тип микроскопа
биологический
Чехол/сумка в комплекте
Да
Комплектация
микроскоп, штатив, револьвер на 4 позиции объективов, насадка монокулярная поворотная на 360? с наклоном на 45?, конденсор аббе центрируемый светлого поля а 1,25, столик прямоугольный, объектив-ахромат 4х/0,1 160/0,17, объектив-ахромат 10х/0,25 160/0,17, объектив-ахромат 40х/0,65 160/0,17, объектив-ахромат 100х/1,25 160/0,17, окуляр 10х/18, окуляр 16х/15, галогенная лампа 6в 20 вт G4, чехол, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип насадки
монокулярная
Подсветка
галогенная
Объективы с увеличением
4х, 10х, 40x, 100x
Предметный столик
Да
Материал корпуса
пластик; металл
Габариты (ШxВxГ)
170x210x350 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
43х31х21
Вес, кг.
3.5
Описание товара Микроскоп биологический Микромед Р-1_10532
Биологический микроскоп Микромед Р-1 10532 позволяет исследовать интересующий наблюдателя участок препарата и не терять его из поля зрения при смене объектива. Упор и пружинная оправа защищают линзы объектива от механического повреждения. Коаксиальный механизм обеспечивает грубую и точную фокусировку.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Микроскоп
Тип микроскопа
биологический
Чехол/сумка в комплекте
Да
Комплектация
микроскоп, штатив, револьвер на 4 позиции объективов, насадка монокулярная поворотная на 360? с наклоном на 45?, конденсор аббе центрируемый светлого поля а 1,25, столик прямоугольный, объектив-ахромат 4х/0,1 160/0,17, объектив-ахромат 10х/0,25 160/0,17, объектив-ахромат 40х/0,65 160/0,17, объектив-ахромат 100х/1,25 160/0,17, окуляр 10х/18, окуляр 16х/15, галогенная лампа 6в 20 вт G4, чехол, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип насадки
монокулярная
Подсветка
галогенная
Объективы с увеличением
4х, 10х, 40x, 100x
Предметный столик
Да
Материал корпуса
пластик; металл
Габариты (ШxВxГ)
170x210x350 мм
Страна производитель
Россия
Биологический микроскоп Микромед Р-1 10532 позволяет исследовать интересующий наблюдателя участок препарата и не терять его из поля зрения при смене объектива. Упор и пружинная оправа защищают линзы объектива от механического повреждения. Коаксиальный механизм обеспечивает грубую и точную фокусировку.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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