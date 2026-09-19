Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM700 LCD
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Характеристики
Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk Rainbow DM700 LCD
Цифровой микроскоп Levenhuk Rainbow DM700 LCD предназначен для изучения крупных объектов, а также фотографирования и видеозаписи исследований. С его помощью можно изучать минералы, текстиль, насекомых, части растений, небольшие механизмы и электронику. Микроскоп снабжен комбинированной подсветкой, поэтому позволяет проводить наблюдения и в проходящем, и в отраженном свете. Дополнительный плюс – микроскопом можно управлять через беспроводной пульт. Вместо классических окуляров в этом микроскопе установлен большой 7-дюймовый ЖК-экран (диагональ около 18 см). Картинка выводится в цвете, она контрастная и высокодетализированная. Доступно цифровое и оптическое увеличение. Общий диапазон кратности составляет от 10 до 200 крат, оптический – от 10 до 50 крат. Также микроскоп дает возможность делать фото в качестве 12 Мпикс и записывать видео в разрешении Full HD. Запись ведется на карту памяти, которая приобретается отдельно. Предметный столик снабжен зажимами. Подсветка расположена сверху и снизу, поэтому рассматривать можно образцы любой степени прозрачности. Есть регулировка яркости. Управлять микроскопом можно при помощи кнопок на корпусе или используя пульт дистанционного управления. Пульт многофункциональный, среди прочего он позволяет регулировать яркость подсветки, выбирать увеличение, запускать запись видео, фотографировать. Дополнительно микроскоп комплектуется базовым набором готовых микропрепаратов. Основные особенности: Диагональ встроенного экрана – 7 дюймов, возможность поворота. Цветное изображение, запись фото и видео в высоком разрешении. Светодиодная подсветка с регулировкой яркости. В комплекте готовые микропрепараты для проведения исследований. Беспроводной пульт управления дает доступ ко множеству функций микроскопа. Комплектация: микроскоп с ЖК-экраном, предметный столик с зажимами и предметными стеклами, инфракрасный пульт дистанционного управления, готовые микропрепараты: крыло саранчи (Locust wing), крыло пчелы (Honeybee wing), ножка пчелы (Honeybee leg), микроскопическая водоросль (Laver), стебель сосны (Pine tree stem), стебель гвоздики (Carnation stem), перо канарейки (Canary feather), коровий волос (Cow hair), чешуя золотой рыбки (Goldfish scale), зерно картофельного крахмала (Potato starch), стебель кукурузы (Corn stem), кожица лука (Onion epidermis), кабель питания, сетевой адаптер, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
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