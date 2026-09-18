Top.Mail.Ru
Батарея для ИБП APC APCRBC113 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарея для ИБП APC APCRBC113

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарея для ИБП APC APCRBC113
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250913
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
APC
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.2
Производство
США
Ширина, см
13.3
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х15
Вес, кг.
7

Описание товара Батарея для ИБП APC APCRBC113

Батарея для ИБП APC APCRBC113 используется как полноценная замена оригинальных батарейных картриджей APC RBC (APC Replacement Battery Cartridge) для источников бесперебойного питания марки APC. БРК поддерживает технологию горячей замены аккумуляторов RTI (Ready-To-Install) и для замены аккумуляторов не требуется отключение самого ИБП и нагрузки. Батарея для ИБП APC APCRBC113 готова к установке сразу после распаковки.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП APC APCRBC113




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
APC
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.2
Производство
США
Ширина, см
13.3
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
7
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея для ИБП APC APCRBC113 используется как полноценная замена оригинальных батарейных картриджей APC RBC (APC Replacement Battery Cartridge) для источников бесперебойного питания марки APC. БРК поддерживает технологию горячей замены аккумуляторов RTI (Ready-To-Install) и для замены аккумуляторов не требуется отключение самого ИБП и нагрузки. Батарея для ИБП APC APCRBC113 готова к установке сразу после распаковки.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП APC APCRBC113 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...