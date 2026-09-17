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Батарея для ИБП APC RBC17 купить с доставкой в Москве
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Батарея для ИБП APC RBC17

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Батарея для ИБП APC RBC17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
9 240 руб.  11 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 62276
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Характеристики

Бренд
APC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х9
Вес, кг.
2.86

Описание товара Батарея для ИБП APC RBC17

Батарея APC RBC17 предназначенная исключительно для источников бесперебойного питания APC и обеспечивающая полную совместимость с интеллектуальной системой управления аккумуляторами.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП APC RBC17




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Характеристики
Бренд
APC
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея APC RBC17 предназначенная исключительно для источников бесперебойного питания APC и обеспечивающая полную совместимость с интеллектуальной системой управления аккумуляторами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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