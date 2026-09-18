Лампа LED Omegalight Ultra H3 2500lm, OLLEDH3UL-1
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Лампа LED Omegalight Ultra H3 2500lm, OLLEDH3UL-1
Автосвет OMEGALIGHT – это высококачественное осветительное решение для вашего автомобиля, сочетающее в себе эффективность и долговечность. С мощностью 25 Вт, эти лампы обеспечивают яркое и равномерное освещение на дороге, улучшая видимость и повышая безопасность вождения в темное время суток. Одним из ключевых преимуществ автосвета OMEGALIGHT является его впечатляющий ресурс работы – до 30,000 часов. Это обеспечивает долговременную эксплуатацию без необходимости частой замены, что делает их экономически выгодным выбором для каждого автовладельца. Бренд Omegalight славится своей надежностью и качеством, а их осветительные решения пользуются доверием водителей по всему миру. Установив автосвет OMEGALIGHT, вы можете быть уверены в стабильной работе и превосходном освещении на протяжении многих лет.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитЛампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт)
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитЛампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H3 (1 шт)
-
В наличииЦена 720 руб. 940 руб.180 руб. в СплитЛампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% HB3 (1 шт)
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЛампа Clearlight HB3 12V-60W X-treme Vision +150% Light (компл.,...
-
В наличииЦена 780 руб. 1 020 руб.195 руб. в СплитЛампа ксеноновая Clearlight D4R 4300K белая коробка
-
В наличииЦена 1 290 руб. 1 640 руб.323 руб. в СплитЛампа LED Clearlight Performance Н27 (880) 7500 lm (1 шт) 6000K,...
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитЛампа LED Clearlight Flex H4 3000 lm, 6000K, CLFLXLEDH4-1
Отзывы о товаре Лампа LED Omegalight Ultra H3 2500lm, OLLEDH3UL-1