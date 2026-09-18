Parker Стержень для шариковой ручки, F, черный, 1950367
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стержень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 240364
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стержень
Диаметр пишущего узла
0.8
Количество в комплекте
1
Материал корпуса
металл
Тип наконечника
стандартный
Упаковка
блистер
Цвет чернил
черный
Длина стержня
98
Толщина линии письма
0.5
Масляные чернила
да
Тип стержня
PARKER
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х1х1
Вес, г.
10
Описание товара Parker Стержень для шариковой ручки, F, черный, 1950367
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стержень
Диаметр пишущего узла
0.8
Количество в комплекте
1
Материал корпуса
металл
Тип наконечника
стандартный
Упаковка
блистер
Цвет чернил
черный
Длина стержня
98
Толщина линии письма
0.5
Масляные чернила
да
Тип стержня
PARKER
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Страна производитель
Китай
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