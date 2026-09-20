Стержень роллер Parker Quink RB Z01 (CW1950277) F 0.5мм черные чернила без упак.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стержень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579670
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стержень
Диаметр пишущего узла
0.5 мм
Количество в комплекте
1
Назначение
для роллерных ручек
Объем
10 мл
Цвет чернил
черный
Длина стержня
112 мм
Толщина линии письма
тонкая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
8
Описание товара Стержень роллер Parker Quink RB Z01 (CW1950277) F 0.5мм черные чернила без упак.
Пишущие инструменты PARKER производятся в соответствии с высочайшими стандартами, и для них следует использовать только оригинальные чернила и стержни PARKER. Эти расходные материалы были специально разработаны, чтобы обеспечивать безупречное функционирование пишущих инструментов и оптимальное качество письма. Благодаря пишущему узлу роллер, обеспечивающему непрерывную подачу чернил непосредственно на бумагу, гарантировано оптимальное качество письма без пропусков.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Стержень
Диаметр пишущего узла
0.5 мм
Количество в комплекте
1
Назначение
для роллерных ручек
Объем
10 мл
Цвет чернил
черный
Длина стержня
112 мм
Толщина линии письма
тонкая
Страна производитель
Китай
Пишущие инструменты PARKER производятся в соответствии с высочайшими стандартами, и для них следует использовать только оригинальные чернила и стержни PARKER. Эти расходные материалы были специально разработаны, чтобы обеспечивать безупречное функционирование пишущих инструментов и оптимальное качество письма. Благодаря пишущему узлу роллер, обеспечивающему непрерывную подачу чернил непосредственно на бумагу, гарантировано оптимальное качество письма без пропусков.
Стержень роллер Parker Quink RB Z01 (CW1950277) F 0.5мм черные чернила без упак. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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