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Бинокль Veber Classic БПШЦ 15*50 VL купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber Classic БПШЦ 15*50 VL

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Бинокль Veber Classic БПШЦ 15*50 VL - фото 1
Бинокль Veber Classic БПШЦ 15*50 VL - фото 2
Бинокль Veber Classic БПШЦ 15*50 VL - фото 3
Бинокль Veber Classic БПШЦ 15*50 VL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 15*50 VL - фото 1
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 15*50 VL - фото 2
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 15*50 VL - фото 3
  • Бинокль Veber Classic БПШЦ 15*50 VL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
4 260 руб.  6 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232462
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х9
Вес, кг.
1.1

Описание товара Бинокль Veber Classic БПШЦ 15*50 VL

Предназначен для рассматривания удаленных объектов в деталях. Широкоугольные окуляры – дополнительное удобство для наблюдателя, т.к. легче удерживать картинку в поле зрения. Для длительных наблюдений рекомендуется использовать фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно). Металлические корпус и подвижные детали, многослойное оптическое покрытие линз. Призмы из стекла Bak-4. Отделка корпуса под кожу (VL).

Отзывы о товаре Бинокль Veber Classic БПШЦ 15*50 VL




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для рассматривания удаленных объектов в деталях. Широкоугольные окуляры – дополнительное удобство для наблюдателя, т.к. легче удерживать картинку в поле зрения. Для длительных наблюдений рекомендуется использовать фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно). Металлические корпус и подвижные детали, многослойное оптическое покрытие линз. Призмы из стекла Bak-4. Отделка корпуса под кожу (VL).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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