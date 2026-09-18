Бинокль Veber Classic БПШЦ 15*50 VL
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%4 260 руб. 6 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232462
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х9
Вес, кг.
1.1
Описание товара Бинокль Veber Classic БПШЦ 15*50 VL
Предназначен для рассматривания удаленных объектов в деталях. Широкоугольные окуляры – дополнительное удобство для наблюдателя, т.к. легче удерживать картинку в поле зрения. Для длительных наблюдений рекомендуется использовать фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно). Металлические корпус и подвижные детали, многослойное оптическое покрытие линз. Призмы из стекла Bak-4. Отделка корпуса под кожу (VL).
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Предназначен для рассматривания удаленных объектов в деталях. Широкоугольные окуляры – дополнительное удобство для наблюдателя, т.к. легче удерживать картинку в поле зрения. Для длительных наблюдений рекомендуется использовать фотоштатив (через адаптер, приобретается отдельно). Металлические корпус и подвижные детали, многослойное оптическое покрытие линз. Призмы из стекла Bak-4. Отделка корпуса под кожу (VL).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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