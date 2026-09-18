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Ручка гибкая GreenBean HL-18 купить с доставкой в Москве
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Ручка гибкая GreenBean HL-18

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Ручка гибкая GreenBean HL-18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка
Минимальная высота, см
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232158
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Ручка
Минимальная высота, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х7х7
Вес, г.
200

Описание товара Ручка гибкая GreenBean HL-18

Она же кнут Follow Focus, а, она же «вялый» на языке видеооператоров. Используется при работе с крупногабаритными ригами, с его помощью удобно управлять фокусом камеры, установленной (в составе рига) на штатив. Гибкая ручка переводит фиксированную плоскость рукоятки фокусировки в удобную для оператора и снижает передающиеся вибрации. В месте сопряжения HL-18 с посадочным гнездом Follow Focus, а имеется подпружиненный металлический шарик.

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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Ручка
Минимальная высота, см
40
Страна производитель
Китай
Описание
Она же кнут Follow Focus, а, она же «вялый» на языке видеооператоров. Используется при работе с крупногабаритными ригами, с его помощью удобно управлять фокусом камеры, установленной (в составе рига) на штатив. Гибкая ручка переводит фиксированную плоскость рукоятки фокусировки в удобную для оператора и снижает передающиеся вибрации. В месте сопряжения HL-18 с посадочным гнездом Follow Focus, а имеется подпружиненный металлический шарик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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