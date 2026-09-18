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Зажим Falcon Eyes CLD-20 шарнирный для фотозонта купить с доставкой в Москве
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Зажим Falcon Eyes CLD-20 шарнирный для фотозонта

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Зажим Falcon Eyes CLD-20 шарнирный для фотозонта - фото 1
Зажим Falcon Eyes CLD-20 шарнирный для фотозонта - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажим
  • Зажим Falcon Eyes CLD-20 шарнирный для фотозонта - фото 1
  • Зажим Falcon Eyes CLD-20 шарнирный для фотозонта - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231598
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Зажим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х2
Вес, г.
410

Описание товара Зажим Falcon Eyes CLD-20 шарнирный для фотозонта

Практичный и универсальный зажим для фотозонта CLD-20 является необходимым дополнением к инструментарию любого фотографа или видеографа. Зажим CLD-20 подходит для любой стойки Falcon Eyes, предназначен для установки фотозонта и, благодаря наличию адаптеров, позволяет использовать практически любое студийное осветительное оборудование. В любых условиях съемки вы всегда будете иметь подходящий держатель для фотозонта. Входящие в комплект переходники 4F8F (1/4 внутр. – 3/8 внутр.) и 4M8M (1/4 наруж. – 3/8 наруж.) позволят установить зажим на любую опору, а также могут быть скомбинированы между собой для получения стоечного пальца диаметром 5/8 (16 мм). Благодаря использованию подпружиненного зубчатого шарнирного соединения, зажим всегда будет оставаться надежно заблокированным. Рукоятка работает по принципу накидного гаечного ключа. Зажим изготовлен из прочного и легкого алюминиевого сплава, анодированное покрытие защитит от ржавчины и царапин.

Отзывы о товаре Зажим Falcon Eyes CLD-20 шарнирный для фотозонта




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Зажим
Страна производитель
Китай
Описание
Практичный и универсальный зажим для фотозонта CLD-20 является необходимым дополнением к инструментарию любого фотографа или видеографа. Зажим CLD-20 подходит для любой стойки Falcon Eyes, предназначен для установки фотозонта и, благодаря наличию адаптеров, позволяет использовать практически любое студийное осветительное оборудование. В любых условиях съемки вы всегда будете иметь подходящий держатель для фотозонта. Входящие в комплект переходники 4F8F (1/4 внутр. – 3/8 внутр.) и 4M8M (1/4 наруж. – 3/8 наруж.) позволят установить зажим на любую опору, а также могут быть скомбинированы между собой для получения стоечного пальца диаметром 5/8 (16 мм). Благодаря использованию подпружиненного зубчатого шарнирного соединения, зажим всегда будет оставаться надежно заблокированным. Рукоятка работает по принципу накидного гаечного ключа. Зажим изготовлен из прочного и легкого алюминиевого сплава, анодированное покрытие защитит от ржавчины и царапин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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