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Характеристики
Тип товара
Зажим
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231598
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Описание товара Зажим Falcon Eyes CLD-20 шарнирный для фотозонта
Практичный и универсальный зажим для фотозонта CLD-20 является необходимым дополнением к инструментарию любого фотографа или видеографа. Зажим CLD-20 подходит для любой стойки Falcon Eyes, предназначен для установки фотозонта и, благодаря наличию адаптеров, позволяет использовать практически любое студийное осветительное оборудование. В любых условиях съемки вы всегда будете иметь подходящий держатель для фотозонта. Входящие в комплект переходники 4F8F (1/4 внутр. – 3/8 внутр.) и 4M8M (1/4 наруж. – 3/8 наруж.) позволят установить зажим на любую опору, а также могут быть скомбинированы между собой для получения стоечного пальца диаметром 5/8 (16 мм). Благодаря использованию подпружиненного зубчатого шарнирного соединения, зажим всегда будет оставаться надежно заблокированным. Рукоятка работает по принципу накидного гаечного ключа. Зажим изготовлен из прочного и легкого алюминиевого сплава, анодированное покрытие защитит от ржавчины и царапин.
Практичный и универсальный зажим для фотозонта CLD-20 является необходимым дополнением к инструментарию любого фотографа или видеографа. Зажим CLD-20 подходит для любой стойки Falcon Eyes, предназначен для установки фотозонта и, благодаря наличию адаптеров, позволяет использовать практически любое студийное осветительное оборудование. В любых условиях съемки вы всегда будете иметь подходящий держатель для фотозонта. Входящие в комплект переходники 4F8F (1/4 внутр. – 3/8 внутр.) и 4M8M (1/4 наруж. – 3/8 наруж.) позволят установить зажим на любую опору, а также могут быть скомбинированы между собой для получения стоечного пальца диаметром 5/8 (16 мм). Благодаря использованию подпружиненного зубчатого шарнирного соединения, зажим всегда будет оставаться надежно заблокированным. Рукоятка работает по принципу накидного гаечного ключа. Зажим изготовлен из прочного и легкого алюминиевого сплава, анодированное покрытие защитит от ржавчины и царапин.
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