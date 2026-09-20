Зажим-прищепка KUPO KCP-359-BK 9" STEEL SPRING A CLAMP BLACK 2шт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажим
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675356
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х3х2
Вес, г.
800
Описание товара Зажим-прищепка KUPO KCP-359-BK 9" STEEL SPRING A CLAMP BLACK 2шт
Зажим-прищепка KUPO KCP-359-BK 9 STEEL SPRING A CLAMP BLACK 2шт - стальной пружинный зажим является одним из самых востребованных инструментов на фото- и киносъемочных площадках. Пружинный зажим-прищепка также известен как A-Clamp. Зажим изготовлен из прочной стали с ПВХ-покрытием на ручках и наконечниках и оснащен пружинным механизмом, который позволяет быстро и легко установить множество легких аксессуаров. Это быстрое и простое решение для крепления отражателя, флага или фильтра к стойке, а также для удерживания различных приспособлений или элементов декораций.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Зажим-прищепка KUPO KCP-359-BK 9 STEEL SPRING A CLAMP BLACK 2шт - стальной пружинный зажим является одним из самых востребованных инструментов на фото- и киносъемочных площадках. Пружинный зажим-прищепка также известен как A-Clamp. Зажим изготовлен из прочной стали с ПВХ-покрытием на ручках и наконечниках и оснащен пружинным механизмом, который позволяет быстро и легко установить множество легких аксессуаров. Это быстрое и простое решение для крепления отражателя, флага или фильтра к стойке, а также для удерживания различных приспособлений или элементов декораций.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Зажим-прищепка KUPO KCP-359-BK 9" STEEL SPRING A CLAMP BLACK 2шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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