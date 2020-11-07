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Отражатель Godox RFT-05 60 см. набор 5-в-1

Артикул: 231288
Отражатель Godox RFT-05 60 см. набор 5-в-1
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 231288
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БрендGodox
Тип товараОтражатель
Вес, кг0,26
Ширина, см60
Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену. Серебристая поверхность используется для получения жесткого света, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду. Белая отражающая поверхность позволяет получить равномерный и мягкий световой поток для подсветки теней и выравнивания светотеневого рисунка, используется как заполняющий источник. Не искажает цветовую температуру источника освещения. Просвечивающая ткань рассеивает проходящий сквозь нее световой поток от вспышки и равномерно освещает объект съемки увеличенной площадью излучения. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. Полупрозрачный рассеиватель так же может работать на отражение, при этом он дает очень мягкую, приглушенную подсветку объекта. Черная поверхность используется для исключения объекта из зоны освещенности. Так же позволяет добавить теней на снимаемый объект при чрезмерно равномерном освещении сцены. В зависимости от размера отражатель применяется для решения той или иной задачи: 1.Маленькие позволяют снять портрет или подсветить небольшой объект, удобны своей компактностью. 2.Средние отражатели подходит для съемки модели по пояс. 3.Большие прямоугольные отражатели предназначены для съемки ростовых портретов, а также съемки крупных объектов. Вместе с отражателями также приобретают стойки-держатели, позволяющие установить модификатор на нужном расстоянии от снимаемого объекта, отрегулировать световой поток. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 25 см. Для хранения и транспортировки предусмотрен чехол на молнии.


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