Top.Mail.Ru
Отражатель Godox RFT-05 60 см. набор 5-в-1 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Отражатель Godox RFT-05 60 см. набор 5-в-1

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Отражатель Godox RFT-05 60 см. набор 5-в-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отражатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231288
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Отражатель
Ширина, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х4
Вес, г.
300

Описание товара Отражатель Godox RFT-05 60 см. набор 5-в-1

Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену. Серебристая поверхность используется для получения жесткого света, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду. Белая отражающая поверхность позволяет получить равномерный и мягкий световой поток для подсветки теней и выравнивания светотеневого рисунка, используется как заполняющий источник. Не искажает цветовую температуру источника освещения. Просвечивающая ткань рассеивает проходящий сквозь нее световой поток от вспышки и равномерно освещает объект съемки увеличенной площадью излучения. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. Полупрозрачный рассеиватель так же может работать на отражение, при этом он дает очень мягкую, приглушенную подсветку объекта. Черная поверхность используется для исключения объекта из зоны освещенности. Так же позволяет добавить теней на снимаемый объект при чрезмерно равномерном освещении сцены. В зависимости от размера отражатель применяется для решения той или иной задачи: 1.Маленькие позволяют снять портрет или подсветить небольшой объект, удобны своей компактностью. 2.Средние отражатели подходит для съемки модели по пояс. 3.Большие прямоугольные отражатели предназначены для съемки ростовых портретов, а также съемки крупных объектов. Вместе с отражателями также приобретают стойки-держатели, позволяющие установить модификатор на нужном расстоянии от снимаемого объекта, отрегулировать световой поток. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 25 см. Для хранения и транспортировки предусмотрен чехол на молнии.

Отзывы о товаре Отражатель Godox RFT-05 60 см. набор 5-в-1




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Отражатель
Ширина, см
60
Страна производитель
Китай
Описание
Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену. Серебристая поверхность используется для получения жесткого света, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду. Белая отражающая поверхность позволяет получить равномерный и мягкий световой поток для подсветки теней и выравнивания светотеневого рисунка, используется как заполняющий источник. Не искажает цветовую температуру источника освещения. Просвечивающая ткань рассеивает проходящий сквозь нее световой поток от вспышки и равномерно освещает объект съемки увеличенной площадью излучения. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади. Полупрозрачный рассеиватель так же может работать на отражение, при этом он дает очень мягкую, приглушенную подсветку объекта. Черная поверхность используется для исключения объекта из зоны освещенности. Так же позволяет добавить теней на снимаемый объект при чрезмерно равномерном освещении сцены. В зависимости от размера отражатель применяется для решения той или иной задачи: 1.Маленькие позволяют снять портрет или подсветить небольшой объект, удобны своей компактностью. 2.Средние отражатели подходит для съемки модели по пояс. 3.Большие прямоугольные отражатели предназначены для съемки ростовых портретов, а также съемки крупных объектов. Вместе с отражателями также приобретают стойки-держатели, позволяющие установить модификатор на нужном расстоянии от снимаемого объекта, отрегулировать световой поток. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 25 см. Для хранения и транспортировки предусмотрен чехол на молнии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отражатель Godox RFT-05 60 см. набор 5-в-1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...