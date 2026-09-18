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Рефлектор Godox AD-S1/S2 для AD200/AD360II купить с доставкой в Москве
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Рефлектор Godox AD-S1/S2 для AD200/AD360II

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Рефлектор Godox AD-S1/S2 для AD200/AD360II
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рефлектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%
790 руб.  2 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231200
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Рефлектор
Ширина, см
12.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х4
Вес, г.
400

Описание товара Рефлектор Godox AD-S1/S2 для AD200/AD360II

Стандартный рефлектор Godox AD-S1 с байонетным замком и белым диффузором Godox AD-S2. Подходит для головок с открытой лампой вспышек Witstro AD200, AD360II.

Отзывы о товаре Рефлектор Godox AD-S1/S2 для AD200/AD360II




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Рефлектор
Ширина, см
12.4
Страна производитель
Китай
Описание
Стандартный рефлектор Godox AD-S1 с байонетным замком и белым диффузором Godox AD-S2. Подходит для головок с открытой лампой вспышек Witstro AD200, AD360II.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рефлектор Godox AD-S1/S2 для AD200/AD360II - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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