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Отражатель Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии купить с доставкой в Москве
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Отражатель Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии

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Отражатель Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии - фото 1
Отражатель Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии - фото 2
Отражатель Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отражатель
  • Отражатель Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии - фото 1
  • Отражатель Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии - фото 2
  • Отражатель Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231291
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Отражатель
Ширина, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х12
Вес, г.
100

Описание товара Отражатель Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии

Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Рефлекторы часто используются в паре с сотами, шторками или фильтрами. Рефлектор изготовлен из алюминия, внутри отражающее серебристое покрытие. Рефлектор SSA-SR15 совместим со вспышками серии SS (кроме SS-50MR).

Отзывы о товаре Отражатель Falcon Eyes SSA-SR15 для вспышек SS серии




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Отражатель
Ширина, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Рефлектор Falcon Eyes SSA-SR15 предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Рефлекторы часто используются в паре с сотами, шторками или фильтрами. Рефлектор изготовлен из алюминия, внутри отражающее серебристое покрытие. Рефлектор SSA-SR15 совместим со вспышками серии SS (кроме SS-50MR).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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