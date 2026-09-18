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Отражатель Falcon Eyes CFR-42G HL купить с доставкой в Москве
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Отражатель Falcon Eyes CFR-42G HL

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Отражатель Falcon Eyes CFR-42G HL - фото 1
Отражатель Falcon Eyes CFR-42G HL - фото 2
Отражатель Falcon Eyes CFR-42G HL - фото 3
Отражатель Falcon Eyes CFR-42G HL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отражатель
  • Отражатель Falcon Eyes CFR-42G HL - фото 1
  • Отражатель Falcon Eyes CFR-42G HL - фото 2
  • Отражатель Falcon Eyes CFR-42G HL - фото 3
  • Отражатель Falcon Eyes CFR-42G HL - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231327
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Отражатель
Ширина, см
106
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х42х7
Вес, г.
600

Описание товара Отражатель Falcon Eyes CFR-42G HL

Falcon Eyes CFR-42G HL - односторонний круглый отражатель, цвет - золотистый, диаметр 106 см. Подходит для поясных и ростовых портретов и для подсветки отдельных участков кадра. Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену. Используется для получения эффекта легкого загара кожи фотографируемого и других творческих замыслов. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 40 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4, что позволяет закрепить отражатель на штативах или любых опорах без использования специального держателя.

Отзывы о товаре Отражатель Falcon Eyes CFR-42G HL




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Отражатель
Ширина, см
106
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes CFR-42G HL - односторонний круглый отражатель, цвет - золотистый, диаметр 106 см. Подходит для поясных и ростовых портретов и для подсветки отдельных участков кадра. Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену. Используется для получения эффекта легкого загара кожи фотографируемого и других творческих замыслов. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 40 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4, что позволяет закрепить отражатель на штативах или любых опорах без использования специального держателя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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