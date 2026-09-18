Отражатель Falcon Eyes CFR-22M HL

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Характеристики
Тип товара
Отражатель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231335
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Односторонний круглый отражатель, золотистые и серебристые полоски. Диаметр 56 см, используется в предметной и портретной съемке, а также для подсветки отдельных участков кадра. Золотисто-серебристые полоски модифицируют световой поток от источника в эффективный умеренно теплый и мягкий световой поток, перенаправляемый на объект съемки. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 20 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4, что позволяет закрепить отражатель на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя.
Односторонний круглый отражатель, золотистые и серебристые полоски. Диаметр 56 см, используется в предметной и портретной съемке, а также для подсветки отдельных участков кадра. Золотисто-серебристые полоски модифицируют световой поток от источника в эффективный умеренно теплый и мягкий световой поток, перенаправляемый на объект съемки. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 20 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4, что позволяет закрепить отражатель на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя.
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