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Кабель Deppa microUSB 1.2m black купить с доставкой в Москве
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Кабель Deppa microUSB 1.2m black

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Кабель Deppa microUSB 1.2m black - фото 1
Кабель Deppa microUSB 1.2m black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Deppa microUSB 1.2m black - фото 1
  • Кабель Deppa microUSB 1.2m black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 225531
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Характеристики

Бренд
DEPPA
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Кабель Deppa microUSB 1.2m black

Длина кабеля: 1.2м. Протокол: USB 2.0. Рабочее напряжение: 4.8-5.5В. Скорость передачи данных: до 480 Мбит/сек

Отзывы о товаре Кабель Deppa microUSB 1.2m black




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Характеристики
Бренд
DEPPA
Тип товара
Кабель
Описание
Длина кабеля: 1.2м. Протокол: USB 2.0. Рабочее напряжение: 4.8-5.5В. Скорость передачи данных: до 480 Мбит/сек
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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