Кабель Baseus CAJY001204 Pink
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Характеристики
Описание товара Кабель Baseus CAJY001204 Pink
Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB to iP 2.4A 2m Pink (CAJY001204) - это мощный кабель для зарядки и синхронизации данных от известного бренда Baseus. Он изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава и оканчивается плетеным оплеткой с усиленными термопластичными эластомерами на концах. Модель может использоваться как для зарядки от сетевого или автомобильного зарядного устройства, так и в качестве передающего кабеля с компьютером или док-станциями. Длина кабеля составляет 2 метра, а его мощность зарядки достигает 20 Вт. Он поддерживает быструю зарядку по стандартам Qualcomm Quick Charge и Power Delivery. Этот эффективный кабель способен заряжать почти любое устройство с портом Lightning, включая наушники, телефоны Apple iPhone и iPady с входом Lightning. Кабель Baseus Crystal Shine может использоваться как для зарядки устройств, так и для синхронизации данных с пропускной способностью до 480 Мб/с. Поддерживаемое максимальное напряжение составляет 20 Вт, а максимальный поддерживаемый ток зарядки - 2,4 А. Это делает его идеальным выбором для тех, кто ищет надежный и универсальный кабель для зарядки и передачи данных.
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