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Кабель Baseus CAJY001204 Pink купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus CAJY001204 Pink

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Кабель Baseus CAJY001204 Pink - фото 1
Кабель Baseus CAJY001204 Pink - фото 2
Кабель Baseus CAJY001204 Pink - фото 3
Кабель Baseus CAJY001204 Pink - фото 4
Кабель Baseus CAJY001204 Pink - фото 5
Кабель Baseus CAJY001204 Pink - фото 6
Кабель Baseus CAJY001204 Pink - фото 7
Кабель Baseus CAJY001204 Pink - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
2.4
Цвет
розовый
  • Кабель Baseus CAJY001204 Pink - фото 1
  • Кабель Baseus CAJY001204 Pink - фото 2
  • Кабель Baseus CAJY001204 Pink - фото 3
  • Кабель Baseus CAJY001204 Pink - фото 4
  • Кабель Baseus CAJY001204 Pink - фото 5
  • Кабель Baseus CAJY001204 Pink - фото 6
  • Кабель Baseus CAJY001204 Pink - фото 7
  • Кабель Baseus CAJY001204 Pink - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722736
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
2.4
Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х2
Вес, г.
75

Описание товара Кабель Baseus CAJY001204 Pink

Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB to iP 2.4A 2m Pink (CAJY001204) - это мощный кабель для зарядки и синхронизации данных от известного бренда Baseus. Он изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава и оканчивается плетеным оплеткой с усиленными термопластичными эластомерами на концах. Модель может использоваться как для зарядки от сетевого или автомобильного зарядного устройства, так и в качестве передающего кабеля с компьютером или док-станциями. Длина кабеля составляет 2 метра, а его мощность зарядки достигает 20 Вт. Он поддерживает быструю зарядку по стандартам Qualcomm Quick Charge и Power Delivery. Этот эффективный кабель способен заряжать почти любое устройство с портом Lightning, включая наушники, телефоны Apple iPhone и iPady с входом Lightning. Кабель Baseus Crystal Shine может использоваться как для зарядки устройств, так и для синхронизации данных с пропускной способностью до 480 Мб/с. Поддерживаемое максимальное напряжение составляет 20 Вт, а максимальный поддерживаемый ток зарядки - 2,4 А. Это делает его идеальным выбором для тех, кто ищет надежный и универсальный кабель для зарядки и передачи данных.

Отзывы о товаре Кабель Baseus CAJY001204 Pink




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Разъем 1
USB Type-A
Разъем 2
Lightning
Выходной ток, A
2.4
Цвет
розовый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus Crystal Shine Series Fast Charging Data Cable USB to iP 2.4A 2m Pink (CAJY001204) - это мощный кабель для зарядки и синхронизации данных от известного бренда Baseus. Он изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава и оканчивается плетеным оплеткой с усиленными термопластичными эластомерами на концах. Модель может использоваться как для зарядки от сетевого или автомобильного зарядного устройства, так и в качестве передающего кабеля с компьютером или док-станциями. Длина кабеля составляет 2 метра, а его мощность зарядки достигает 20 Вт. Он поддерживает быструю зарядку по стандартам Qualcomm Quick Charge и Power Delivery. Этот эффективный кабель способен заряжать почти любое устройство с портом Lightning, включая наушники, телефоны Apple iPhone и iPady с входом Lightning. Кабель Baseus Crystal Shine может использоваться как для зарядки устройств, так и для синхронизации данных с пропускной способностью до 480 Мб/с. Поддерживаемое максимальное напряжение составляет 20 Вт, а максимальный поддерживаемый ток зарядки - 2,4 А. Это делает его идеальным выбором для тех, кто ищет надежный и универсальный кабель для зарядки и передачи данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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