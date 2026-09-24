Кабель Baseus CoolPlay 100W 1m White (CAKW000602)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Baseus CoolPlay 100W 1m White (CAKW000602)
Кабель USB - Type C предназначен для зарядки и синхронизации телефонов различных марок. Поддерживает протоколы быстрой зарядки Huawei и Honor мощностью до 100 Вт. Он также позволяет передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с. Представленная разновидность отличается долговечностью и надежностью. Вам не придется беспокоиться о переломах и многих других сопутствующих проблемах. Для производства кабелей использовались высококачественные материалы. Тщательно проработаны места соединения, отсутствуют люфты и другие часто встречающиеся недостатки. Материал из цинкового сплава с гладким УФ-покрытием и интегрированной конструкцией делает шнур устойчивым к окислению и выцветанию. Во время зарядки вы можете пользоваться телефоном, не беспокоясь о перегреве разъемов, которые могут повредить аккумулятор телефона. Наслаждайтесь более безопасной и быстрой зарядкой. Стильный дизайн впишется в любую обстановку, а ремешок подчеркивает привлекательный внешний вид кабеля и упрощает его хранение.
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