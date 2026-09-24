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Кабель UGREEN NW103-30642 Yellow (30642) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN NW103-30642 Yellow (30642)

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Кабель UGREEN NW103-30642 Yellow (30642)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656426
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х29х15
Вес, г.
300

Описание товара Кабель UGREEN NW103-30642 Yellow (30642)

Кабель UGREEN NW103- Yellow Длина кабеля,м 10 Назначение для сетевого оборудования Одинаковый разъем с двух сторон да Разъемы RJ45 Тип патч-корд Функции передача данных Цвет желтый Вес, г 0.12

Отзывы о товаре Кабель UGREEN NW103-30642 Yellow (30642)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN NW103- Yellow Длина кабеля,м 10 Назначение для сетевого оборудования Одинаковый разъем с двух сторон да Разъемы RJ45 Тип патч-корд Функции передача данных Цвет желтый Вес, г 0.12
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN NW103-30642 Yellow (30642) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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