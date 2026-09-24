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Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01) купить с доставкой в Москве
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Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01)

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Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01) - фото 1
Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01) - фото 2
Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01) - фото 3
Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01) - фото 4
Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01) - фото 5
Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01) - фото 6
Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01) - фото 7
Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01) - фото 1
  • Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01) - фото 2
  • Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01) - фото 3
  • Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01) - фото 4
  • Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01) - фото 5
  • Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01) - фото 6
  • Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01) - фото 7
  • Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656347
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
120

Описание товара Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01)

Кабель Baseus Pudding Series Fast Charging Cable USB to Type-C 100W 2m Cluster Black (P10355703111-01) - это кабель типа USB 2 Type-A, Type C Power длиной 2 метра с максимальным рабочим током 6 Ампер. Он предназначен для использования с компьютерами, смартфонами и планшетами. Кабель не имеет MFI сертификации и магнитного коннектора. Кабель обладает функциями передачи данных и питания устройств. Оплетка кабеля выполнена из TPE материала, который обеспечивает долговечность и защиту от повреждений.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Pudding 2m Cluster Black (P10355703111-01)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель Baseus Pudding Series Fast Charging Cable USB to Type-C 100W 2m Cluster Black (P10355703111-01) - это кабель типа USB 2 Type-A, Type C Power длиной 2 метра с максимальным рабочим током 6 Ампер. Он предназначен для использования с компьютерами, смартфонами и планшетами. Кабель не имеет MFI сертификации и магнитного коннектора. Кабель обладает функциями передачи данных и питания устройств. Оплетка кабеля выполнена из TPE материала, который обеспечивает долговечность и защиту от повреждений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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