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Кабель UGREEN US128-10371 Black (10371) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN US128-10371 Black (10371)

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Кабель UGREEN US128-10371 Black (10371) - фото 1
Кабель UGREEN US128-10371 Black (10371) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN US128-10371 Black (10371) - фото 1
  • Кабель UGREEN US128-10371 Black (10371) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656438
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
24х17х1
Вес, г.
125

Описание товара Кабель UGREEN US128-10371 Black (10371)

Кабель UGREEN US128 оснащён двумя интерфесами USB-A (male) для подключения различных устройст к вашему ПК или ноутбуку. Версия интерфейса 3.0 гарантирует быструю и безукоризненную скорость и качество передачи данных, и зарядки. Кабель имеет универсальную длину и сделан из качественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы устройства. Он не спутывается, не заламывается, а значит прослужит намного дольше самых обычных кабелей. Разъёмы полностью соответствуют своим стандартам, а экранирование кабеля защищает от электростатических помех. Во время зарядки ваших устройств кабель отлично справится со скачками напряжения и перегрузкой, защитив ваш гаджет.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN US128-10371 Black (10371)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель UGREEN US128 оснащён двумя интерфесами USB-A (male) для подключения различных устройст к вашему ПК или ноутбуку. Версия интерфейса 3.0 гарантирует быструю и безукоризненную скорость и качество передачи данных, и зарядки. Кабель имеет универсальную длину и сделан из качественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы устройства. Он не спутывается, не заламывается, а значит прослужит намного дольше самых обычных кабелей. Разъёмы полностью соответствуют своим стандартам, а экранирование кабеля защищает от электростатических помех. Во время зарядки ваших устройств кабель отлично справится со скачками напряжения и перегрузкой, защитив ваш гаджет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN US128-10371 Black (10371) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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