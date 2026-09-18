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Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 купить с доставкой в Москве
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Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5

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Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 1
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 2
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 3
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 4
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 5
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 6
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 7
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 8
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 9
Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монтировка
  • Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 1
  • Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 3
  • Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 4
  • Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 5
  • Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 6
  • Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 7
  • Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 8
  • Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 9
  • Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
182 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221159
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Монтировка
Особенности
экваториальная ориентация. Встроенный искатель полюса. Система компьютерного наведения SynScan GOTO. Максимальная нагрузка – до 10 кг. Прекрасный выбор для визуальных наблюдений и астрофотографии
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.44х0.24
Вес, кг.
24

Описание товара Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5

Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 – экваториальная монтировка с компьютерным наведением, комплектующаяся мощной и устойчивой стальной треногой. Монтировка прекрасно подходит для установки средних и крупных оптических труб и может использоваться и для визуальных наблюдений, и для астрофотографии. Она станет хорошим выбором для начинающего или опытного любителя астрономии. Благодаря модульной конструкции на монтировку можно устанавливать разные дополнительные аксессуары, например L-кронштейн. Он, в свою очередь, превратит монтировку в профессиональный астротрекер. Возможности по расширению функционала монтировки ограничиваются только вашей фантазией! Все дополнительные аксессуары приобретаются отдельно. Монтировка комплектуется системой автонаведения SynScan GOTO. Моторные приводы обеих осей обеспечивают плавный и ровный ход монтировки и при наведении, и при слежении. База компьютера включает координаты 42 000 астрономических объектов – планет, звезд, галактик, туманностей и многого другого. На любой из них монтировка способна навестись самостоятельно. Стальная тренога NEQ5 обеспечивает хорошую устойчивость. Тяжелый телескоп даже в ветреную погоду будет стоять прочно. Высота ножек треноги регулируется, есть лоток для аксессуаров.

Отзывы о товаре Монтировка Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Монтировка
Особенности
экваториальная ориентация. Встроенный искатель полюса. Система компьютерного наведения SynScan GOTO. Максимальная нагрузка – до 10 кг. Прекрасный выбор для визуальных наблюдений и астрофотографии
Страна производитель
Китай
Описание
Sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO с треногой NEQ5 – экваториальная монтировка с компьютерным наведением, комплектующаяся мощной и устойчивой стальной треногой. Монтировка прекрасно подходит для установки средних и крупных оптических труб и может использоваться и для визуальных наблюдений, и для астрофотографии. Она станет хорошим выбором для начинающего или опытного любителя астрономии. Благодаря модульной конструкции на монтировку можно устанавливать разные дополнительные аксессуары, например L-кронштейн. Он, в свою очередь, превратит монтировку в профессиональный астротрекер. Возможности по расширению функционала монтировки ограничиваются только вашей фантазией! Все дополнительные аксессуары приобретаются отдельно. Монтировка комплектуется системой автонаведения SynScan GOTO. Моторные приводы обеих осей обеспечивают плавный и ровный ход монтировки и при наведении, и при слежении. База компьютера включает координаты 42 000 астрономических объектов – планет, звезд, галактик, туманностей и многого другого. На любой из них монтировка способна навестись самостоятельно. Стальная тренога NEQ5 обеспечивает хорошую устойчивость. Тяжелый телескоп даже в ветреную погоду будет стоять прочно. Высота ножек треноги регулируется, есть лоток для аксессуаров.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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