Окуляр 15х/16 D30 мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 615641
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
шкала регулировки на корпусе
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х3
Вес, г.
100
Описание товара Окуляр 15х/16 D30 мм
Окуляр 15х/16 D30 мм – стандартный окуляр микроскопа с 15-кратным увеличением и посадочным диаметром 30 мм. Подходит для микроскопов Микромед 3 LED M и других аналогичных. Окуляр 15х/16 D30 мм устанавливается в окулярный тубус вместо штатного окуляра. При установке окуляров изменяется общее увеличение микроскопа и поле зрения.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Окуляр
Особенности
шкала регулировки на корпусе
Страна производитель
Китай
Окуляр 15х/16 D30 мм – стандартный окуляр микроскопа с 15-кратным увеличением и посадочным диаметром 30 мм. Подходит для микроскопов Микромед 3 LED M и других аналогичных. Окуляр 15х/16 D30 мм устанавливается в окулярный тубус вместо штатного окуляра. При установке окуляров изменяется общее увеличение микроскопа и поле зрения.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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