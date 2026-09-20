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Видеоокуляр ToupCam SCMOS03100KPA купить с доставкой в Москве
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Видеоокуляр ToupCam SCMOS03100KPA

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Видеоокуляр ToupCam SCMOS03100KPA - фото 1
Видеоокуляр ToupCam SCMOS03100KPA - фото 2
Видеоокуляр ToupCam SCMOS03100KPA - фото 3
Видеоокуляр ToupCam SCMOS03100KPA - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоокуляр
  • Видеоокуляр ToupCam SCMOS03100KPA - фото 1
  • Видеоокуляр ToupCam SCMOS03100KPA - фото 2
  • Видеоокуляр ToupCam SCMOS03100KPA - фото 3
  • Видеоокуляр ToupCam SCMOS03100KPA - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497273
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Характеристики

Бренд
ToupCam
Тип товара
Видеоокуляр
Особенности
рекомендуется для совместной работы с учебными микроскопами Микромед С-11, Микромед С-12, Микромед С-13, Микромед С-1 и Микромед Р-1, а также со стереомикроскопами серии МС-1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Видеоокуляр ToupCam SCMOS03100KPA

ToupCam SCMOS03100KPA – цифровая CMOS (КМОП) камера на базе сенсора формата 1/2,7 с разрешением 2048х1536 пикселей (скорость передачи данных составляет 20 кадров в секунду на максимальном разрешении). Рекомендуется для совместной работы с учебными микроскопами Микромед С-11, Микромед С-12, Микромед С-13, Микромед С-1 и Микромед Р-1, а также со стереомикроскопами серии МС-1. Используется для вывода изображения исследуемого на микроскопе объекта на экран компьютера. Устанавливается в тубус микроскопа с посадочным диаметром 23,2 мм. Для установки в тубус другого диаметра, например в тубус микроскопа серии МС-1, необходимо использовать переходники (в комплект не входят). Комплектация камеры включает компакт-диск с программным обеспечением ToupView, которое можно установить на большинство компьютеров. Программное обеспечение позволяет отображать наблюдаемый объект на экране монитора, масштабировать его, измерять, сохранять для дальнейшей обработки как отдельные кадры в виде файлов изображений, так и их последовательности в формате видеофайлов. Поддерживаются операционные системы Windows XP / Vista / 7 /8 /10 (32 &amp; 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux. Подключение камеры к компьютеру осуществляется через порт USB. Установка камеры не требует дополнительной настройки, что позволяет производить ее во время работы.

Отзывы о товаре Видеоокуляр ToupCam SCMOS03100KPA




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Характеристики
Бренд
ToupCam
Тип товара
Видеоокуляр
Особенности
рекомендуется для совместной работы с учебными микроскопами Микромед С-11, Микромед С-12, Микромед С-13, Микромед С-1 и Микромед Р-1, а также со стереомикроскопами серии МС-1
Страна производитель
Китай
Описание
ToupCam SCMOS03100KPA – цифровая CMOS (КМОП) камера на базе сенсора формата 1/2,7 с разрешением 2048х1536 пикселей (скорость передачи данных составляет 20 кадров в секунду на максимальном разрешении). Рекомендуется для совместной работы с учебными микроскопами Микромед С-11, Микромед С-12, Микромед С-13, Микромед С-1 и Микромед Р-1, а также со стереомикроскопами серии МС-1. Используется для вывода изображения исследуемого на микроскопе объекта на экран компьютера. Устанавливается в тубус микроскопа с посадочным диаметром 23,2 мм. Для установки в тубус другого диаметра, например в тубус микроскопа серии МС-1, необходимо использовать переходники (в комплект не входят). Комплектация камеры включает компакт-диск с программным обеспечением ToupView, которое можно установить на большинство компьютеров. Программное обеспечение позволяет отображать наблюдаемый объект на экране монитора, масштабировать его, измерять, сохранять для дальнейшей обработки как отдельные кадры в виде файлов изображений, так и их последовательности в формате видеофайлов. Поддерживаются операционные системы Windows XP / Vista / 7 /8 /10 (32 &amp; 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux. Подключение камеры к компьютеру осуществляется через порт USB. Установка камеры не требует дополнительной настройки, что позволяет производить ее во время работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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