Видеоокуляр ToupCam SCMOS03100KPA
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеоокуляр ToupCam SCMOS03100KPA
ToupCam SCMOS03100KPA – цифровая CMOS (КМОП) камера на базе сенсора формата 1/2,7 с разрешением 2048х1536 пикселей (скорость передачи данных составляет 20 кадров в секунду на максимальном разрешении). Рекомендуется для совместной работы с учебными микроскопами Микромед С-11, Микромед С-12, Микромед С-13, Микромед С-1 и Микромед Р-1, а также со стереомикроскопами серии МС-1. Используется для вывода изображения исследуемого на микроскопе объекта на экран компьютера. Устанавливается в тубус микроскопа с посадочным диаметром 23,2 мм. Для установки в тубус другого диаметра, например в тубус микроскопа серии МС-1, необходимо использовать переходники (в комплект не входят). Комплектация камеры включает компакт-диск с программным обеспечением ToupView, которое можно установить на большинство компьютеров. Программное обеспечение позволяет отображать наблюдаемый объект на экране монитора, масштабировать его, измерять, сохранять для дальнейшей обработки как отдельные кадры в виде файлов изображений, так и их последовательности в формате видеофайлов. Поддерживаются операционные системы Windows XP / Vista / 7 /8 /10 (32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux. Подключение камеры к компьютеру осуществляется через порт USB. Установка камеры не требует дополнительной настройки, что позволяет производить ее во время работы.
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