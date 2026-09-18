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НЕРА-фильтр Filtero FTH 35 SAM (1фильт.) купить с доставкой в Москве
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НЕРА-фильтр Filtero FTH 35 SAM (1фильт.)

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НЕРА-фильтр Filtero FTH 35 SAM (1фильт.) - фото 1
НЕРА-фильтр Filtero FTH 35 SAM (1фильт.) - фото 2
НЕРА-фильтр Filtero FTH 35 SAM (1фильт.) - фото 3
НЕРА-фильтр Filtero FTH 35 SAM (1фильт.) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
НЕРА-фильтр
Назначение
для напольного пылесоса
Совместимый бренд
Samsung
Совместимые модели
Samsung SD 94..., Samsung SD 9420, Samsung SD 9421, Samsung SD 9450, Samsung SD 9480, Samsung SW17H90...
Комплектация
НЕРА-фильтр x 1
  • НЕРА-фильтр Filtero FTH 35 SAM (1фильт.) - фото 1
  • НЕРА-фильтр Filtero FTH 35 SAM (1фильт.) - фото 2
  • НЕРА-фильтр Filtero FTH 35 SAM (1фильт.) - фото 3
  • НЕРА-фильтр Filtero FTH 35 SAM (1фильт.) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 220885
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Характеристики

Бренд
Filtero
Тип товара
НЕРА-фильтр
Тип товара
фильтр
Назначение
для напольного пылесоса
Совместимый бренд
Samsung
Совместимые модели
Samsung SD 94..., Samsung SD 9420, Samsung SD 9421, Samsung SD 9450, Samsung SD 9480, Samsung SW17H90...
Предметы в комплекте
фильтр
Тип фильтра
НЕРА-фильтр
Комплектация
НЕРА-фильтр x 1
Прочее
1 шт. в упаковке
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
221

Описание товара НЕРА-фильтр Filtero FTH 35 SAM (1фильт.)

Filtero FTH 35 – надежный фильтр, совместимый с большинством моделей пылесосов Samsung. Он сделан из высококачественного материала, который устойчив к высоким температурным режимам, поэтому способен обеспечить хорошую защиту от попадания пыли и мусора в помещение. Часто пылесосы пропускают мусор через задний фильтр в помещение. Из-за этого любая уборка теряет смысл, так как мусор снова распространяется по всей комнате. Фильтр Filtero FTH 35 обеспечит максимально эффективную защиту от выхода мусора из пылесоса. Данный фильтр не нужно мыть и чистить, он подлежит замене. Производитель рекомендует менять фильтр на пылесосе раз в полгода.

Отзывы о товаре НЕРА-фильтр Filtero FTH 35 SAM (1фильт.)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Filtero
Тип товара
НЕРА-фильтр
Тип товара
фильтр
Назначение
для напольного пылесоса
Совместимый бренд
Samsung
Совместимые модели
Samsung SD 94..., Samsung SD 9420, Samsung SD 9421, Samsung SD 9450, Samsung SD 9480, Samsung SW17H90...
Предметы в комплекте
фильтр
Тип фильтра
НЕРА-фильтр
Комплектация
НЕРА-фильтр x 1
Прочее
1 шт. в упаковке
Страна производитель
Китай
Описание
Filtero FTH 35 – надежный фильтр, совместимый с большинством моделей пылесосов Samsung. Он сделан из высококачественного материала, который устойчив к высоким температурным режимам, поэтому способен обеспечить хорошую защиту от попадания пыли и мусора в помещение. Часто пылесосы пропускают мусор через задний фильтр в помещение. Из-за этого любая уборка теряет смысл, так как мусор снова распространяется по всей комнате. Фильтр Filtero FTH 35 обеспечит максимально эффективную защиту от выхода мусора из пылесоса. Данный фильтр не нужно мыть и чистить, он подлежит замене. Производитель рекомендует менять фильтр на пылесосе раз в полгода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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