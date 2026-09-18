Оперативная память Patriot 8Gb DDR4 SO-DIMM (PSD48G240081S)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot 8Gb DDR4 SO-DIMM (PSD48G240081S)
Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти представляет собой базовое, но надёжное решение для модернизации ноутбука, мини-ПК или моноблока. Он идеально подходит для повседневных задач: работы с офисными приложениями, веб-сёрфинга с большим количеством вкладок, просмотра мультимедиа и использования не слишком требовательных программ. Объём в 8 ГБ позволит ощутимо повысить отзывчивость системы, которая начала заметно тормозить из-за нехватки ОЗУ, но для современных игр или профессионального монтажа видео стоит рассмотреть комплект из двух таких планок или модули большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает существенный прирост в энергоэффективности и пропускной способности по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, предназначенный исключительно для компактных систем: ноутбуков, неттопов, некоторых материнских плат формата Mini-ITX. Это физически меньший разъём, и устанавливать такую планку в стандартный слот DIMM для настольных ПК невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является отличным отправным пунктом для апгрейда. Частота работы - 2400 МГц, что соответствует базовой спецификации JEDEC для DDR4, обеспечивая стабильную и совместимую работу без необходимости активации профилей разгона. В повседневном использовании это означает плавную многозадачность, отсутствие подтормаживаний при переключении между приложениями и комфортную работу в браузере. Для интеграции с уже установленной памятью рекомендуется подбирать модуль с идентичной частотой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и нагреву, что критически важно для компактных корпусов ноутбуков. Тайминги соответствуют частоте 2400 МГц, обеспечивая оптимальный баланс между задержками и пропускной способностью для этого класса памяти. Данная модель не поддерживает экстремальные профили разгона вроде XMP, что является нормой для большинства ноутбучных решений, гарантируя максимальную совместимость и стабильность ""из коробки"".
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством ноутбуков и компактных систем, выпущенных с 2015-2016 годов и использующих память DDR4. Перед покупкой крайне важно проверить спецификации вашего устройства: поддерживает ли оно именно DDR4 (а не DDR3L или DDR5) и есть ли свободный слот SO-DIMM для расширения. Также стоит уточнить максимально поддерживаемую платформой частоту - хотя модуль работает на 2400 МГц, в некоторых системах он может автоматически понизить частоту до 2133 МГц для обеспечения совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в стандартном низкопрофильном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где важна компактность и гарантированная установка в тесном пространстве рядом с системой охлаждения. Отсутствие массивного радиатора не является минусом, так как на штатной частоте 2400 МГц нагрев модулей минимален и эффективно рассеивается за счёт общего воздушного потока внутри корпуса устройства.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить два идентичных (желательно из одного комплекта) модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Если в вашем ноутбуке два слота и один пуст, добавление этой планки повысит производительность, но для полного раскрытия потенциала двухканального режима в будущем стоит докупить такую же вторую планку.
Важные нюансы перед покупкой
Главное внимание при выборе - убедиться в физической и электрической совместимости: ваш ноутбук должен использовать именно DDR4 SO-DIMM. Смешивание этого модуля с уже установленной памятью другого объёма, частоты или таймингов может привести к нестабильной работе, поэтому оптимальный путь - установка идентичных планок. Данная память - отличный выбор для бюджетного апгрейда старого ноутбука, чтобы продлить его жизненный цикл, или для сборки недорогой компактной системы, где важна стабильность и совместимость. Для задач, требующих более высокой пропускной способности (например, работа с графикой на встроенном ядре), лучше изначально рассматривать комплект из двух планок.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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Для кого и под какие задачи
Данный модуль оперативной памяти представляет собой базовое, но надёжное решение для модернизации ноутбука, мини-ПК или моноблока. Он идеально подходит для повседневных задач: работы с офисными приложениями, веб-сёрфинга с большим количеством вкладок, просмотра мультимедиа и использования не слишком требовательных программ. Объём в 8 ГБ позволит ощутимо повысить отзывчивость системы, которая начала заметно тормозить из-за нехватки ОЗУ, но для современных игр или профессионального монтажа видео стоит рассмотреть комплект из двух таких планок или модули большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает существенный прирост в энергоэффективности и пропускной способности по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность - форм-фактор SO-DIMM, предназначенный исключительно для компактных систем: ноутбуков, неттопов, некоторых материнских плат формата Mini-ITX. Это физически меньший разъём, и устанавливать такую планку в стандартный слот DIMM для настольных ПК невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является отличным отправным пунктом для апгрейда. Частота работы - 2400 МГц, что соответствует базовой спецификации JEDEC для DDR4, обеспечивая стабильную и совместимую работу без необходимости активации профилей разгона. В повседневном использовании это означает плавную многозадачность, отсутствие подтормаживаний при переключении между приложениями и комфортную работу в браузере. Для интеграции с уже установленной памятью рекомендуется подбирать модуль с идентичной частотой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и нагреву, что критически важно для компактных корпусов ноутбуков. Тайминги соответствуют частоте 2400 МГц, обеспечивая оптимальный баланс между задержками и пропускной способностью для этого класса памяти. Данная модель не поддерживает экстремальные профили разгона вроде XMP, что является нормой для большинства ноутбучных решений, гарантируя максимальную совместимость и стабильность ""из коробки"".
Совместимость с платформой
Модуль совместим с подавляющим большинством ноутбуков и компактных систем, выпущенных с 2015-2016 годов и использующих память DDR4. Перед покупкой крайне важно проверить спецификации вашего устройства: поддерживает ли оно именно DDR4 (а не DDR3L или DDR5) и есть ли свободный слот SO-DIMM для расширения. Также стоит уточнить максимально поддерживаемую платформой частоту - хотя модуль работает на 2400 МГц, в некоторых системах он может автоматически понизить частоту до 2133 МГц для обеспечения совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль выполнен в стандартном низкопрофильном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где важна компактность и гарантированная установка в тесном пространстве рядом с системой охлаждения. Отсутствие массивного радиатора не является минусом, так как на штатной частоте 2400 МГц нагрев модулей минимален и эффективно рассеивается за счёт общего воздушного потока внутри корпуса устройства.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить два идентичных (желательно из одного комплекта) модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Если в вашем ноутбуке два слота и один пуст, добавление этой планки повысит производительность, но для полного раскрытия потенциала двухканального режима в будущем стоит докупить такую же вторую планку.
Важные нюансы перед покупкой
Главное внимание при выборе - убедиться в физической и электрической совместимости: ваш ноутбук должен использовать именно DDR4 SO-DIMM. Смешивание этого модуля с уже установленной памятью другого объёма, частоты или таймингов может привести к нестабильной работе, поэтому оптимальный путь - установка идентичных планок. Данная память - отличный выбор для бюджетного апгрейда старого ноутбука, чтобы продлить его жизненный цикл, или для сборки недорогой компактной системы, где важна стабильность и совместимость. Для задач, требующих более высокой пропускной способности (например, работа с графикой на встроенном ядре), лучше изначально рассматривать комплект из двух планок.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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