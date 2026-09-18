Швейная машина Comfort 18 белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218833
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейные машины
Автоматический нитеобрезатель
да
Выполнение петель
автоматическое
Количество петель
1
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Регулировка длины строчки
да
Рукавная платформа
да
Цвет
белый
Челнок
вертикальный
Шитье двойной иглой
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х20
Вес, кг.
8
Описание товара Швейная машина Comfort 18 белый
Швейная машина Comfort 18 белый
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Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
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Бренд
Тип товара
Швейные машины
Автоматический нитеобрезатель
да
Выполнение петель
автоматическое
Количество петель
1
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Регулировка длины строчки
да
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Рукавная платформа
да
Цвет
белый
Челнок
вертикальный
Шитье двойной иглой
да
Страна производитель
Китай
Швейная машина Comfort 18 белый
Смотрите также: для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
Смотрите также: для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
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