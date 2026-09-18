Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт
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Характеристики
Описание товара Автомагнитола ACV AVS-812R 1DIN 4x50Вт
Автомагнитола ACV AVS-812 оснащена FM тюнером, также позволяет воспроизводить композиции с USB и карт SD. Если вам нужна хорошая магнитола по привлекательной цене, то эта модель, безусловно, заслуживает внимания. Она исполнена в классическом дизайне с красной подсветкой кнопок, воспроизводит все популярные форматы файлов и очень удобна в эксплуатации. На вертикально поляризованный LCD дисплей выводится информация с ID3 тегов: название альбома, песни, исполнителя и т.д. Через AUX можно воспроизводить контент с разных медийных носителей. Воспроизведение звука Магнитола оснащена встроенным усилителем с максимальной мощностью 50 Вт на канал, имеет широкий набор настроек звучания и RCA для подключения компонентов. Вы получите хорошую громкость при воспроизведении аудио, возможность построить систему автозвука любой архитектуры, а также настроить аудио по своим предпочтениям. Помимо предустановок эквалайзера пользователю предлагается настройка баланса правых и левых, передних и задних акустических компонентов, изменение тембра НЧ, ВЧ и другие опции. Отличное решение для замены штатного проигрывателя более функциональным устройством.
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