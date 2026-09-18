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Ручка шариковая Parker Jotter Core K63 (1953184) Bond Street Black CT M синие чернила подар.кор. купить с доставкой в Москве
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Ручка шариковая Parker Jotter Core K63 (1953184) Bond Street Black CT M синие чернила подар.кор.

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Ручка шариковая Parker Jotter Core K63 (1953184) Bond Street Black CT M синие чернила подар.кор. - фото 1
Ручка шариковая Parker Jotter Core K63 (1953184) Bond Street Black CT M синие чернила подар.кор. - фото 2
Ручка шариковая Parker Jotter Core K63 (1953184) Bond Street Black CT M синие чернила подар.кор. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
  • Ручка шариковая Parker Jotter Core K63 (1953184) Bond Street Black CT M синие чернила подар.кор. - фото 1
  • Ручка шариковая Parker Jotter Core K63 (1953184) Bond Street Black CT M синие чернила подар.кор. - фото 2
  • Ручка шариковая Parker Jotter Core K63 (1953184) Bond Street Black CT M синие чернила подар.кор. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
1 580 руб.  1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 207500
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
модель 2016 года
Корпус
черный, серебро
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х5
Вес, г.
104

Описание товара Ручка шариковая Parker Jotter Core K63 (1953184) Bond Street Black CT M синие чернила подар.кор.

Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена / качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker.

Отзывы о товаре Ручка шариковая Parker Jotter Core K63 (1953184) Bond Street Black CT M синие чернила подар.кор.




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
модель 2016 года
Корпус
черный, серебро
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена / качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка шариковая Parker Jotter Core K63 (1953184) Bond Street Black CT M синие чернила подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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