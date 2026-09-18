Ручка шариковая Parker Jotter Core K63 (1953184) Bond Street Black CT M синие чернила подар.кор.
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%1 580 руб. 1 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 207500
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
модель 2016 года
Корпус
черный, серебро
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х5
Вес, г.
104
Описание товара Ручка шариковая Parker Jotter Core K63 (1953184) Bond Street Black CT M синие чернила подар.кор.
Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена / качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker.
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Бренд
Тип товара
Ручка шариковая
Дополнительно
модель 2016 года
Корпус
черный, серебро
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена / качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker.
Ручка шариковая Parker Jotter Core K63 (1953184) Bond Street Black CT M синие чернила подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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