Ручка шариковая Parker Jotter Core K63 (1953191) Waterloo Blue CT M синие чернила подар.кор.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка шариковая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 207505
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка шариковая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х4х2
Вес, г.
110
Описание товара Ручка шариковая Parker Jotter Core K63 (1953191) Waterloo Blue CT M синие чернила подар.кор.
Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена/качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker.
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Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена/качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker.
Достоинства:
Комментарий:
красивая, прочная, недорогая. паркер есть паркер. писать одно удовольствие. единственное, я бы предпочел потяжелее ручку
Достоинства:
Комментарий:
Впервые решил попробовать паркер. Доволен. Но не для повседневного пользования, если честно на постоянке его использовать неудобно)) Лежит как \"Сейчас как возьму свой паркер!! Как подпишу вам договор!! :D\".
Достоинства:
Комментарий:
Все шикарно! ручка пишет хорошо, оформление очень стильное. Ручку брали в подарок, одаряемый доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Пишет плавно, без пропусков. Цвет пасты пришёл голубой.
Достоинства:
Комментарий:
благодарю, сердечно всё очень замечательно. спасибо вам большое с глубоким уважением к вашему труду.
Достоинства:
Комментарий:
Ручка хорошего качества, тяжелая, стержень хорошо пишет. На подарок идеально)
Достоинства:
Комментарий:
Все прекрасно, проверил - оригинал, не реплика, цвет замечательный. Красивый и практичный аксессуар, еще и в распродажу. Большое спасибо продавцу и доставке!
Достоинства:
Комментарий:
Ничем не отличается от оригинал, скорее всего он и есть
Достоинства:
Комментарий:
Ручка отличная, взял уже вторую, первую супруга отжала.
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественный. Транспортировочная упаковка отсутствует, поэтому важно проверять коробку на наличие вмятин.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая ручка, есть гравировка, минус носик стертый. Не могу сказать на 100% оригинал или нет, думаю просто хорошая копия, но значительно дешевле чем в магазинах канцелярии. Посмотрим сколько прослужит, взяла мужу на подарок, надеюсь понравится.
Достоинства:
Комментарий:
Ручка понравилась. Брала в подарок близкому человеку. Гравировка не четкая, так что, не оригинал. Не верите? Официальный сайт в помощь! Корпус полностью металлический. В руках тактильно приятно держать. Стоимость меня устроила и все остальное., по-этому ставлю 5 звезд.
Достоинства:
Комментарий:
Паль. Сравните сами гравировку на нормальном паркере и на этом вот. Кнопка нажимается по-другому, надпись практически нечитаема. Оставила две звезды только потому, что пишет. Так одну хотела. Стоила 970
Достоинства:
Комментарий:
Пришла загаженная… очень разочарована. Можно хотя бы в зип-пакет упаковывать… чтоб при транспортировке такие вещи не портились. Внутри была целая. Щелкала как должна. Но её будто уже доставали, потому что под резинкой было начирикано. Короче, общее впечатление-мягко скажем, не очень. Не для подарка.
Ручка шариковая Parker Jotter Core K63 (1953191) Waterloo Blue CT M синие чернила подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ручка шариковая Parker Jotter Core K63 (1953191) Waterloo Blue CT M синие чернила подар.кор.
Достоинства:
Комментарий:
красивая, прочная, недорогая. паркер есть паркер. писать одно удовольствие. единственное, я бы предпочел потяжелее ручку
Достоинства:
Комментарий:
Впервые решил попробовать паркер. Доволен. Но не для повседневного пользования, если честно на постоянке его использовать неудобно)) Лежит как \"Сейчас как возьму свой паркер!! Как подпишу вам договор!! :D\".
Достоинства:
Комментарий:
Все шикарно! ручка пишет хорошо, оформление очень стильное. Ручку брали в подарок, одаряемый доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Пишет плавно, без пропусков. Цвет пасты пришёл голубой.
Достоинства:
Комментарий:
благодарю, сердечно всё очень замечательно. спасибо вам большое с глубоким уважением к вашему труду.
Достоинства:
Комментарий:
Ручка хорошего качества, тяжелая, стержень хорошо пишет. На подарок идеально)
Достоинства:
Комментарий:
Все прекрасно, проверил - оригинал, не реплика, цвет замечательный. Красивый и практичный аксессуар, еще и в распродажу. Большое спасибо продавцу и доставке!
Достоинства:
Комментарий:
Ничем не отличается от оригинал, скорее всего он и есть
Достоинства:
Комментарий:
Ручка отличная, взял уже вторую, первую супруга отжала.
Достоинства:
Комментарий:
Товар качественный. Транспортировочная упаковка отсутствует, поэтому важно проверять коробку на наличие вмятин.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая ручка, есть гравировка, минус носик стертый. Не могу сказать на 100% оригинал или нет, думаю просто хорошая копия, но значительно дешевле чем в магазинах канцелярии. Посмотрим сколько прослужит, взяла мужу на подарок, надеюсь понравится.
Достоинства:
Комментарий:
Ручка понравилась. Брала в подарок близкому человеку. Гравировка не четкая, так что, не оригинал. Не верите? Официальный сайт в помощь! Корпус полностью металлический. В руках тактильно приятно держать. Стоимость меня устроила и все остальное., по-этому ставлю 5 звезд.
Достоинства:
Комментарий:
Паль. Сравните сами гравировку на нормальном паркере и на этом вот. Кнопка нажимается по-другому, надпись практически нечитаема. Оставила две звезды только потому, что пишет. Так одну хотела. Стоила 970
Достоинства:
Комментарий:
Пришла загаженная… очень разочарована. Можно хотя бы в зип-пакет упаковывать… чтоб при транспортировке такие вещи не портились. Внутри была целая. Щелкала как должна. Но её будто уже доставали, потому что под резинкой было начирикано. Короче, общее впечатление-мягко скажем, не очень. Не для подарка.