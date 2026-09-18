Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
2
Классификация усилителя
AB
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
3 390 руб.
6 000
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196814
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Любители острых звуковых ощущений знают, что такое автомобильный усилитель AB класса. Именно к данному классу относится двухканальный усилитель ACV LX-2.100. Благодаря таким характеристикам, вы сможете увеличить мощность сразу всей вашей аудиосистемы, установленной в автомобиле. Но речь не идёт только об установленной аудиосистеме, такое устройство прекрасно подойдёт и для комплектации нового комплекта автозвука для вашего железного коня. Усилитель поможет создать действительно классное звучание, чётко распределяя звук между всеми устройствами в цепи вашей автомобильной аудиосистемы. Прекрасный выбор, в любом случае, если взглянуть на качество и результат при правильной настройке.
Любители острых звуковых ощущений знают, что такое автомобильный усилитель AB класса. Именно к данному классу относится двухканальный усилитель ACV LX-2.100. Благодаря таким характеристикам, вы сможете увеличить мощность сразу всей вашей аудиосистемы, установленной в автомобиле. Но речь не идёт только об установленной аудиосистеме, такое устройство прекрасно подойдёт и для комплектации нового комплекта автозвука для вашего железного коня. Усилитель поможет создать действительно классное звучание, чётко распределяя звук между всеми устройствами в цепи вашей автомобильной аудиосистемы. Прекрасный выбор, в любом случае, если взглянуть на качество и результат при правильной настройке.
Усилитель ACV LX-2.100 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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