Усилитель ACV LX-4.60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 149408
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
4
Мощность на канал (2 Ом), Вт
80
Мощность на канал (4 Ом), Вт
60
Индикатор защиты
нет
Макс. ток предохранителя, А
20
Мостовой режим
да
Отношение сигнал/шум, дБ
92
Фильтры
НЧ, ВЧ
Пульт ДУ
да
Размеры в упаковке, см
42х25х7
Вес, кг.
2
Описание товара Усилитель ACV LX-4.60
Если вы хотите получить от своего аудиоустройства четкий и чистый звук в диапазоне слышимых частот, то ваш выбор действительно правильный. Этот усилитель - настоящая находка.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
4
Мощность на канал (2 Ом), Вт
80
Мощность на канал (4 Ом), Вт
60
Индикатор защиты
нет
Макс. ток предохранителя, А
20
Мостовой режим
да
Отношение сигнал/шум, дБ
92
Фильтры
НЧ, ВЧ
Пульт ДУ
да
Если вы хотите получить от своего аудиоустройства четкий и чистый звук в диапазоне слышимых частот, то ваш выбор действительно правильный. Этот усилитель - настоящая находка.
Достоинства:
Комментарий:
звук очень хорош. никаких помех и фонов. свои деньги полностью отрабатывает. все отлично кроме одного - переключатели фильтров и басбуста очень кривые, не ровно расположены и так себк переключатся, легко перескакивает тот режим что ты выбираешь, ну за эту цену и за такое качество звука на это можно закрыть глаза. усел отличный
Достоинства:
Комментарий:
пока не устанавливал но у меня теперь полный комплект из этой серии качество и упаковка хорошая 5 из 5
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороший усилитель ,но еще не тестил .
Достоинства:
Комментарий:
Усилитель просто огонь всем рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличный усилитель. Меня полностью устраивает. Колонки раскачивает на максимум.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло хорошо упаковано, все отлично
Достоинства:
Комментарий:
все пришло целое и играет нормально
Достоинства:
Комментарий:
С текущими реалиями за такую цену достойный аппарат
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель, нормально выдерживает 4 колонки и буфер, не пожалел что взял его
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель за свои деньги. Играет отлично. Брал для 10 дюймогово динамика jbl. Мощность выдает как положено. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на фронт и тыл, играет нормально.
Достоинства:
Комментарий:
четыре динамики хорошо тянет
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь около месяца , все отлично
Достоинства:
Комментарий:
поставил, подключил, доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный качественый усь класса АВ с прекрасным соотношением цена/качество
Достоинства:
Комментарий:
еще не проверял,думаю все будет хорошо
Усилитель ACV LX-4.60 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Усилитель ACV LX-4.60
Достоинства:
Комментарий:
звук очень хорош. никаких помех и фонов. свои деньги полностью отрабатывает. все отлично кроме одного - переключатели фильтров и басбуста очень кривые, не ровно расположены и так себк переключатся, легко перескакивает тот режим что ты выбираешь, ну за эту цену и за такое качество звука на это можно закрыть глаза. усел отличный
Достоинства:
Комментарий:
пока не устанавливал но у меня теперь полный комплект из этой серии качество и упаковка хорошая 5 из 5
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороший усилитель ,но еще не тестил .
Достоинства:
Комментарий:
Усилитель просто огонь всем рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги отличный усилитель. Меня полностью устраивает. Колонки раскачивает на максимум.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло хорошо упаковано, все отлично
Достоинства:
Комментарий:
все пришло целое и играет нормально
Достоинства:
Комментарий:
С текущими реалиями за такую цену достойный аппарат
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель, нормально выдерживает 4 колонки и буфер, не пожалел что взял его
Достоинства:
Комментарий:
Хороший усилитель за свои деньги. Играет отлично. Брал для 10 дюймогово динамика jbl. Мощность выдает как положено. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на фронт и тыл, играет нормально.
Достоинства:
Комментарий:
четыре динамики хорошо тянет
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь около месяца , все отлично
Достоинства:
Комментарий:
поставил, подключил, доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный качественый усь класса АВ с прекрасным соотношением цена/качество
Достоинства:
Комментарий:
еще не проверял,думаю все будет хорошо