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Усилитель ACV LX-4.60 купить с доставкой в Москве
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Усилитель ACV LX-4.60

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Усилитель ACV LX-4.60 - фото 1
Усилитель ACV LX-4.60 - фото 2
Усилитель ACV LX-4.60 - фото 3
Усилитель ACV LX-4.60 - фото 4
Усилитель ACV LX-4.60 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
4
  • Усилитель ACV LX-4.60 - фото 1
  • Усилитель ACV LX-4.60 - фото 2
  • Усилитель ACV LX-4.60 - фото 3
  • Усилитель ACV LX-4.60 - фото 4
  • Усилитель ACV LX-4.60 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 149408
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
4
Мощность на канал (2 Ом), Вт
80
Мощность на канал (4 Ом), Вт
60
Индикатор защиты
нет
Макс. ток предохранителя, А
20
Мостовой режим
да
Отношение сигнал/шум, дБ
92
Фильтры
НЧ, ВЧ
Пульт ДУ
да
Размеры в упаковке, см
42х25х7
Вес, кг.
2

Описание товара Усилитель ACV LX-4.60

Если вы хотите получить от своего аудиоустройства четкий и чистый звук в диапазоне слышимых частот, то ваш выбор действительно правильный. Этот усилитель - настоящая находка.

Отзывы о товаре Усилитель ACV LX-4.60

Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
звук очень хорош. никаких помех и фонов. свои деньги полностью отрабатывает. все отлично кроме одного - переключатели фильтров и басбуста очень кривые, не ровно расположены и так себк переключатся, легко перескакивает тот режим что ты выбираешь, ну за эту цену и за такое качество звука на это можно закрыть глаза. усел отличный
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
пока не устанавливал но у меня теперь полный комплект из этой серии качество и упаковка хорошая 5 из 5
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
На вид хороший усилитель ,но еще не тестил .
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
александр п.

Достоинства:


Комментарий:
Усилитель просто огонь всем рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2024
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличный усилитель. Меня полностью устраивает. Колонки раскачивает на максимум.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2024
Виктория Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло хорошо упаковано, все отлично
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло целое и играет нормально
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2024
Никита Г.

Достоинства:


Комментарий:
С текущими реалиями за такую цену достойный аппарат
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший усилитель, нормально выдерживает 4 колонки и буфер, не пожалел что взял его
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2023
Константин Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший усилитель за свои деньги. Играет отлично. Брал для 10 дюймогово динамика jbl. Мощность выдает как положено. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил на фронт и тыл, играет нормально.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2023
Степан С.

Достоинства:


Комментарий:
четыре динамики хорошо тянет
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2023
Станислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь около месяца , все отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2023
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
поставил, подключил, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2023
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный качественый усь класса АВ с прекрасным соотношением цена/качество
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2023
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
еще не проверял,думаю все будет хорошо



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
4
Мощность на канал (2 Ом), Вт
80
Мощность на канал (4 Ом), Вт
60
Индикатор защиты
нет
Макс. ток предохранителя, А
20
Мостовой режим
да
Отношение сигнал/шум, дБ
92
Фильтры
НЧ, ВЧ
Пульт ДУ
да
Описание
Если вы хотите получить от своего аудиоустройства четкий и чистый звук в диапазоне слышимых частот, то ваш выбор действительно правильный. Этот усилитель - настоящая находка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
звук очень хорош. никаких помех и фонов. свои деньги полностью отрабатывает. все отлично кроме одного - переключатели фильтров и басбуста очень кривые, не ровно расположены и так себк переключатся, легко перескакивает тот режим что ты выбираешь, ну за эту цену и за такое качество звука на это можно закрыть глаза. усел отличный
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
пока не устанавливал но у меня теперь полный комплект из этой серии качество и упаковка хорошая 5 из 5
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
На вид хороший усилитель ,но еще не тестил .
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
александр п.

Достоинства:


Комментарий:
Усилитель просто огонь всем рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2024
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличный усилитель. Меня полностью устраивает. Колонки раскачивает на максимум.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2024
Виктория Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло хорошо упаковано, все отлично
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло целое и играет нормально
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2024
Никита Г.

Достоинства:


Комментарий:
С текущими реалиями за такую цену достойный аппарат
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший усилитель, нормально выдерживает 4 колонки и буфер, не пожалел что взял его
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2023
Константин Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший усилитель за свои деньги. Играет отлично. Брал для 10 дюймогово динамика jbl. Мощность выдает как положено. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил на фронт и тыл, играет нормально.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2023
Степан С.

Достоинства:


Комментарий:
четыре динамики хорошо тянет
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2023
Станислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь около месяца , все отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2023
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
поставил, подключил, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2023
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный качественый усь класса АВ с прекрасным соотношением цена/качество
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2023
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
еще не проверял,думаю все будет хорошо


Усилитель ACV LX-4.60 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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