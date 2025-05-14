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Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный купить с доставкой в Москве
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Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный

17 Отзывы
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Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный - фото 1
Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный - фото 2
Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный - фото 3
Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный - фото 4
Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный - фото 5
Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный - фото 6
Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный - фото 7
Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
4
Классификация усилителя
D
  • Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный - фото 1
  • Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный - фото 2
  • Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный - фото 3
  • Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный - фото 4
  • Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный - фото 5
  • Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный - фото 6
  • Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный - фото 7
  • Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218158
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
4
Мощность на канал (2 Ом), Вт
1500
Мощность на канал (4 Ом), Вт
400
Классификация усилителя
D
Макс. ток предохранителя, А
60
Отношение сигнал/шум, дБ
92
Фильтры
инфранизких частот / НЧ / ВЧ
Пульт ДУ
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х24х8
Вес, кг.
3.3

Описание товара Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный

Усилитель ACV LX-4.100 – решение AB-класса, которое может работать в поканальном и мостовом режиме. Данная модель поддерживает 4 аудиоканала с усилением 400 Вт при сопротивлении нагрузке 4 Ом и 600 Вт – при 2 Ом. Вместе с поддержкой широкого диапазона частот и минимальных гармонических искажениях это поможет расширить возможности вашей аудиосистемы, обеспечивая детализированное и насыщенное звучание. С помощью фильтров высоких и низких частот, а также выносного регулятора баса вы сможете точно настроить звук в каждом диапазоне под свои предпочтения. Корпус усилителя ACV LX-4.100 выполнен из металла и пластика, за счет чего отличается высокой надежностью. Компактные размеры модели делают ее установку простой и удобной. Подключение компонентов аудиосистемы возможно при помощи множества контактов с покрытием из технического золота, защищающего от коррозии. Кроме того, усилитель обладает защитой от короткого замыкания. В качестве источника питания модель использует аккумулятор автомобиля.

Отзывы о товаре Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный

Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
звук очень хорош. никаких помех и фонов. свои деньги полностью отрабатывает. все отлично кроме одного - переключатели фильтров и басбуста очень кривые, не ровно расположены и так себк переключатся, легко перескакивает тот режим что ты выбираешь, ну за эту цену и за такое качество звука на это можно закрыть глаза. усел отличный
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
пока не устанавливал но у меня теперь полный комплект из этой серии качество и упаковка хорошая 5 из 5
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
На вид хороший усилитель ,но еще не тестил .
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
александр п.

Достоинства:


Комментарий:
Усилитель просто огонь всем рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2024
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличный усилитель. Меня полностью устраивает. Колонки раскачивает на максимум.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2024
Виктория Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло хорошо упаковано, все отлично
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло целое и играет нормально
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2024
Никита Г.

Достоинства:


Комментарий:
С текущими реалиями за такую цену достойный аппарат
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший усилитель, нормально выдерживает 4 колонки и буфер, не пожалел что взял его
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2023
Константин Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший усилитель за свои деньги. Играет отлично. Брал для 10 дюймогово динамика jbl. Мощность выдает как положено. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил на фронт и тыл, играет нормально.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2023
Степан С.

Достоинства:


Комментарий:
четыре динамики хорошо тянет
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2023
Станислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь около месяца , все отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2023
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
поставил, подключил, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2023
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный качественый усь класса АВ с прекрасным соотношением цена/качество
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2023
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
еще не проверял,думаю все будет хорошо



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
4
Мощность на канал (2 Ом), Вт
1500
Мощность на канал (4 Ом), Вт
400
Классификация усилителя
D
Макс. ток предохранителя, А
60
Отношение сигнал/шум, дБ
92
Фильтры
инфранизких частот / НЧ / ВЧ
Пульт ДУ
да
Страна производитель
Китай
Описание
Усилитель ACV LX-4.100 – решение AB-класса, которое может работать в поканальном и мостовом режиме. Данная модель поддерживает 4 аудиоканала с усилением 400 Вт при сопротивлении нагрузке 4 Ом и 600 Вт – при 2 Ом. Вместе с поддержкой широкого диапазона частот и минимальных гармонических искажениях это поможет расширить возможности вашей аудиосистемы, обеспечивая детализированное и насыщенное звучание. С помощью фильтров высоких и низких частот, а также выносного регулятора баса вы сможете точно настроить звук в каждом диапазоне под свои предпочтения. Корпус усилителя ACV LX-4.100 выполнен из металла и пластика, за счет чего отличается высокой надежностью. Компактные размеры модели делают ее установку простой и удобной. Подключение компонентов аудиосистемы возможно при помощи множества контактов с покрытием из технического золота, защищающего от коррозии. Кроме того, усилитель обладает защитой от короткого замыкания. В качестве источника питания модель использует аккумулятор автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Антон

Достоинства:


Комментарий:
звук очень хорош. никаких помех и фонов. свои деньги полностью отрабатывает. все отлично кроме одного - переключатели фильтров и басбуста очень кривые, не ровно расположены и так себк переключатся, легко перескакивает тот режим что ты выбираешь, ну за эту цену и за такое качество звука на это можно закрыть глаза. усел отличный
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Олег Н.

Достоинства:


Комментарий:
пока не устанавливал но у меня теперь полный комплект из этой серии качество и упаковка хорошая 5 из 5
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
На вид хороший усилитель ,но еще не тестил .
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
александр п.

Достоинства:


Комментарий:
Усилитель просто огонь всем рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2024
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги отличный усилитель. Меня полностью устраивает. Колонки раскачивает на максимум.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2024
Виктория Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло хорошо упаковано, все отлично
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2024
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло целое и играет нормально
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2024
Никита Г.

Достоинства:


Комментарий:
С текущими реалиями за такую цену достойный аппарат
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший усилитель, нормально выдерживает 4 колонки и буфер, не пожалел что взял его
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2023
Константин Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший усилитель за свои деньги. Играет отлично. Брал для 10 дюймогово динамика jbl. Мощность выдает как положено. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил на фронт и тыл, играет нормально.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2023
Степан С.

Достоинства:


Комментарий:
четыре динамики хорошо тянет
Источник: Яндекс Маркет
15.06.2023
Станислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь около месяца , все отлично
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2023
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
поставил, подключил, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2023
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный качественый усь класса АВ с прекрасным соотношением цена/качество
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2023
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
еще не проверял,думаю все будет хорошо


Усилитель ACV LX-4.100 четырехканальный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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