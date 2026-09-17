Усилитель ACV LX-4.80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%4 270 руб. 11 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 149457
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
4
Мощность на канал (2 Ом), Вт
130
Мощность на канал (4 Ом), Вт
80
Индикатор защиты
нет
Макс. ток предохранителя, А
30
Мостовой режим
да
Отношение сигнал/шум, дБ
91
Фильтры
ВЧ
Пульт ДУ
нет
Размеры в упаковке, см
32х23х8
Вес, кг.
2.12
Описание товара Усилитель ACV LX-4.80
Четырехканальный усилитель, демонстрирующий стабильную работу. Его мощности при мостовом включении будет вполне достаточно, чтобы запитать фронтальные и тыловые динамики или сабвуфер.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автомобильный усилитель
Количество каналов
4
Мощность на канал (2 Ом), Вт
130
Мощность на канал (4 Ом), Вт
80
Индикатор защиты
нет
Макс. ток предохранителя, А
30
Мостовой режим
да
Отношение сигнал/шум, дБ
91
Фильтры
ВЧ
Пульт ДУ
нет
Четырехканальный усилитель, демонстрирующий стабильную работу. Его мощности при мостовом включении будет вполне достаточно, чтобы запитать фронтальные и тыловые динамики или сабвуфер.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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