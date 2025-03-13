Усилитель Ural BV 4.70, 4х канальный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильный усилитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%5 720 руб. 8 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 219203
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
37х30х9
Вес, кг.
2.3
Описание товара Усилитель Ural BV 4.70, 4х канальный
Усиленное пассивное охлаждение за счет качественного цельнометаллического корпуса.Широкий полосовой фильтр с независимой регулировкой верхней и нижней границ от 10 до 8 000 Гц. Качественные терминалы для подключения. Расширенный частотный диапазон.
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Усиленное пассивное охлаждение за счет качественного цельнометаллического корпуса.Широкий полосовой фильтр с независимой регулировкой верхней и нижней границ от 10 до 8 000 Гц. Качественные терминалы для подключения. Расширенный частотный диапазон.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный усилитель. Играет чисто. Мне все понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший надёжный усилитель,работает отлично. Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для твитеров, подключил, пользуюсь , Комплектация уселитель ,инструкция Для простого твиттера мощности уся хватает
Достоинства:
Комментарий:
Новый уселок все супер. Работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой усилитель, если ставить прост чтоб был
Достоинства:
Комментарий:
ещё полностью не опробовали,но на первый взгляд хороший,недорогой усилок,небольших размеров,что очень актуально для нашего случая.
Достоинства:
Комментарий:
У дешёвой 2 дин китайской магнитолы с этим улилителем стало приятное звучание
Достоинства:
Комментарий:
Данный усилитель мне понравился, маленький, аккуратный. Понравились заявленные характеристики. В машину пока не ставил.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный усилитель, в своем классе возможно самый лучший
Усилитель Ural BV 4.70, 4х канальный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Усилитель Ural BV 4.70, 4х канальный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный усилитель. Играет чисто. Мне все понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший надёжный усилитель,работает отлично. Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для твитеров, подключил, пользуюсь , Комплектация уселитель ,инструкция Для простого твиттера мощности уся хватает
Достоинства:
Комментарий:
Новый уселок все супер. Работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой усилитель, если ставить прост чтоб был
Достоинства:
Комментарий:
ещё полностью не опробовали,но на первый взгляд хороший,недорогой усилок,небольших размеров,что очень актуально для нашего случая.
Достоинства:
Комментарий:
У дешёвой 2 дин китайской магнитолы с этим улилителем стало приятное звучание
Достоинства:
Комментарий:
Данный усилитель мне понравился, маленький, аккуратный. Понравились заявленные характеристики. В машину пока не ставил.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный усилитель, в своем классе возможно самый лучший