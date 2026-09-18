Автомагнитола Digma DCR-100G24 1DIN 4x45Вт
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Характеристики
Описание товара Автомагнитола Digma DCR-100G24 1DIN 4x45Вт
Автопроигрыватель Digma DCR-100G24 имеет лаконичный, классический дизайн, который будет гармонировать с салоном большинства моделей автомобилей. Монтаж устройства, соответствующего типоразмеру 1DIN, не вызовет сложностей, ведь свободное место под магнитолы такого размера есть практически в каждом автомобиле. Одним из преимуществ автопроигрывателя является возможность использовать для питания как 12-вольтовую, так и 24-вольтовую бортовую электросеть. Автопроигрыватель Digma DCR-100G24 характеризуется мощностью 45 Вт на канал. Количество каналов равно 4. В качестве источников звука могут выступать как карты памяти SD и MMC, так и флеш-накопители, подключаемые к USB-порту, расположенному на передней панели. Есть и возможность использования линейного входа. FM-тюнер обеспечивает уверенный прием радиосигнала. Можно «запомнить» данные о 18 радиостанциях. В оснащение автопроигрывателя Digma DCR-100G24 входит дисплей сегментного типа. Используется зеленый цвет подсветки кнопок, любимый многими пользователями. В комплекте есть документация.
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