Накопитель SSD GigaByte 480Gb (GP-GSTFS31480GNTD)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD GigaByte 480Gb (GP-GSTFS31480GNTD)
2.5-дюймовый SSD-накопитель GIGABYTE [GP-GSTFS31480GNTD] собран в черном корпусе классического дизайна. Модель использует для обмена информацией интерфейс SATA III. Объем устройства, составляющий 480 ГБ, достаточен для решения большинства бытовых и профессиональных задач. Накопитель функционирует под управлением широчайшим образом распространенного контроллера Phison PS3111-S11. Накопитель GIGABYTE [GP-GSTFS31480GNTD] обладает ресурсом 200 TBW. Пиковая скорость чтения сжатых данных – 550 МБ/с. Максимальная скорость записи равна 480 МБ/с. Используемая структура памяти – 3D NAND. Накопитель имеет габаритные размеры 69.85x100x7 мм. Устройство поставляется в коробке, обладающей эффектным внешним видом.
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