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Кронштейн Onkron M1S черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн Onkron M1S черный

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Кронштейн Onkron M1S черный - фото 2
Кронштейн Onkron M1S черный - фото 3
Кронштейн Onkron M1S черный - фото 4
Кронштейн Onkron M1S черный - фото 5
Кронштейн Onkron M1S черный - фото 6
Кронштейн Onkron M1S черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
42
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
35
  • Кронштейн Onkron M1S черный - фото 1
  • Кронштейн Onkron M1S черный - фото 2
  • Кронштейн Onkron M1S черный - фото 3
  • Кронштейн Onkron M1S черный - фото 4
  • Кронштейн Onkron M1S черный - фото 5
  • Кронштейн Onkron M1S черный - фото 6
  • Кронштейн Onkron M1S черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
740 руб.  1 454 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 194143
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
42
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х3
Вес, г.
710

Описание товара Кронштейн Onkron M1S черный

Настенный фиксированный Кронштейн Onkron Basic M1S, предназначен для телевизоров с размерами диагонали от 17 до 42 дюймов и весом не превышающих 35 кг. Крепление Basic M1S, позволяет повесить телевизор максимально близко к стене на расстояние 16 мм. Крепление состоит из двух пластин, одна крепится к стене, другая к монитору. Пластина по специальным пазам входит в другую и фиксируется болтами, а встроенный водный уровень обеспечивает точный монтаж кронштейна на стену. Простой и эргономичный дизайн, высокое качество, аккуратный внешний вид.

Отзывы о товаре Кронштейн Onkron M1S черный




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
42
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный фиксированный Кронштейн Onkron Basic M1S, предназначен для телевизоров с размерами диагонали от 17 до 42 дюймов и весом не превышающих 35 кг. Крепление Basic M1S, позволяет повесить телевизор максимально близко к стене на расстояние 16 мм. Крепление состоит из двух пластин, одна крепится к стене, другая к монитору. Пластина по специальным пазам входит в другую и фиксируется болтами, а встроенный водный уровень обеспечивает точный монтаж кронштейна на стену. Простой и эргономичный дизайн, высокое качество, аккуратный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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