Кронштейн HOLDER PR-103-B черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
потолочный
Расстояние от стены (потолка), мм
155
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 240 руб. 2 161 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 228922
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
потолочный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
155
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
16х16х15
Вес, кг.
1.4
Описание товара Кронштейн HOLDER PR-103-B черный
Потолочное крепление Holder PR-103 для проекторов имеет возможность поворота на 360 градусов. Максимальная нагрузка Holder PR-103 не более 20 кг. Уровень наклона вниз и вверх составляет 15 градусов. Удобная и надежная конструкция потолочного кронштейна подходит для эксплуатации, как в домашних условиях, так и для офиса и школы. Благодаря наклону в двух плоскостях Holder PR-103 позволяет получить более качественное изображение с видеопроектора. Цвет крепления Holder PR-103 – черный. Максимальное расстояние от потолка – 155 мм.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
потолочный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
155
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Россия
Потолочное крепление Holder PR-103 для проекторов имеет возможность поворота на 360 градусов. Максимальная нагрузка Holder PR-103 не более 20 кг. Уровень наклона вниз и вверх составляет 15 градусов. Удобная и надежная конструкция потолочного кронштейна подходит для эксплуатации, как в домашних условиях, так и для офиса и школы. Благодаря наклону в двух плоскостях Holder PR-103 позволяет получить более качественное изображение с видеопроектора. Цвет крепления Holder PR-103 – черный. Максимальное расстояние от потолка – 155 мм.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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