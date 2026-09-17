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Телескоп Levenhuk LabZZ T1 купить с доставкой в Москве
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Телескоп Levenhuk LabZZ T1

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Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 1
Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 2
Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 3
Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 4
Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 5
Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 6
Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 7
Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 8
Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 9
Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
40
Максимальное увеличение (X)
40x
Фокусное расстояние объектива
500
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 1
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 2
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 3
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 4
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 5
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 6
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 7
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 8
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 9
  • Телескоп Levenhuk LabZZ T1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 190938
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
40
Максимальное увеличение (X)
40x
Фокусное расстояние объектива
500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х22х8
Вес, кг.
1.4

Описание товара Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Телескоп Levenhuk LabZZ T1 детский телескоп с увеличением от 25 до 40 крат. Это классический рефрактор на азимутальной монтировке начального уровня. Телескоп станет прекрасным выбором для юного исследователя космоса и будет интересен даже взрослому. С помощью телескопа можно изучать звездное небо (планеты Солнечной системы и Луну) и любые наземные объекты.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk LabZZ T1




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
40
Максимальное увеличение (X)
40x
Фокусное расстояние объектива
500
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Levenhuk LabZZ T1 детский телескоп с увеличением от 25 до 40 крат. Это классический рефрактор на азимутальной монтировке начального уровня. Телескоп станет прекрасным выбором для юного исследователя космоса и будет интересен даже взрослому. С помощью телескопа можно изучать звездное небо (планеты Солнечной системы и Луну) и любые наземные объекты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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