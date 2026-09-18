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Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор купить с доставкой в Москве
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Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор

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Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор - фото 1
Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор - фото 2
Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор - фото 3
Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор - фото 4
Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор - фото 5
Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор - фото 6
Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор - фото 7
Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
70х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
  • Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор - фото 1
  • Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор - фото 2
  • Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор - фото 3
  • Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор - фото 4
  • Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор - фото 5
  • Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор - фото 6
  • Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор - фото 7
  • Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314380
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
70х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х21х17
Вес, кг.
7.1

Описание товара Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор

Телескоп-рефрактор Veber PolarStar II 700/80AZ – телескоп-рефрактор в металлическом корпусе с фокусным расстоянием 700 мм, диаметром объектива 80 мм, двумя окулярами PL20 и PL10 с посадочным диаметром 1,25 дюйма и угловой призмой Шмидта. Телескопический штатив-тренога из анодированного алюминия с азимутальной монтировкой типа «Vixen» позволяет использовать телескоп для мобильных наблюдений за астрономическими и наземными объектами. Качество исполнения оптики и монтировки: телескоп предназначен для продвинутых любителей астрономии. Основные характеристики: Ахроматический объектив диаметром 80 мм. Окуляры Plossl с увеличением 35х и 70х с просветленной оптикой FMC. Телескопический штатив-тренога 30–120 см. Азимутальная монтировка типа «Vixen». Держатель для смартфона. Искатель. Сумка в комплекте. Комплектация: труба телескопа Veber PolarStar II 700/80AZ, окуляр Pl10, окуляр Pl20, призма угловая 1,25“, искатель, кронштейн для искателя, держатель для смартфона до 80 мм, штатив-тренога, сумка-переноска, руководство по эксплуатации и гарантийный талон.

Отзывы о товаре Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
70х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
700
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп-рефрактор Veber PolarStar II 700/80AZ – телескоп-рефрактор в металлическом корпусе с фокусным расстоянием 700 мм, диаметром объектива 80 мм, двумя окулярами PL20 и PL10 с посадочным диаметром 1,25 дюйма и угловой призмой Шмидта. Телескопический штатив-тренога из анодированного алюминия с азимутальной монтировкой типа «Vixen» позволяет использовать телескоп для мобильных наблюдений за астрономическими и наземными объектами. Качество исполнения оптики и монтировки: телескоп предназначен для продвинутых любителей астрономии. Основные характеристики: Ахроматический объектив диаметром 80 мм. Окуляры Plossl с увеличением 35х и 70х с просветленной оптикой FMC. Телескопический штатив-тренога 30–120 см. Азимутальная монтировка типа «Vixen». Держатель для смартфона. Искатель. Сумка в комплекте. Комплектация: труба телескопа Veber PolarStar II 700/80AZ, окуляр Pl10, окуляр Pl20, призма угловая 1,25“, искатель, кронштейн для искателя, держатель для смартфона до 80 мм, штатив-тренога, сумка-переноска, руководство по эксплуатации и гарантийный талон.
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Доставка
Отзывы


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