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Сэндвичница Kitfort КТ-1609 купить с доставкой в Москве
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Сэндвичница Kitfort КТ-1609

2 Отзывы
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Сэндвичница Kitfort КТ-1609 - фото 1
Сэндвичница Kitfort КТ-1609 - фото 2
Сэндвичница Kitfort КТ-1609 - фото 3
Сэндвичница Kitfort КТ-1609 - фото 4
Сэндвичница Kitfort КТ-1609 - фото 5
Сэндвичница Kitfort КТ-1609 - фото 6
Сэндвичница Kitfort КТ-1609 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность
640
Сменные панели
нет
Количество порций
1
Количество отделений в пластине для вафель
есть
Терморегулятор
нет
Управление
механическое
  • Сэндвичница Kitfort КТ-1609 - фото 1
  • Сэндвичница Kitfort КТ-1609 - фото 2
  • Сэндвичница Kitfort КТ-1609 - фото 3
  • Сэндвичница Kitfort КТ-1609 - фото 4
  • Сэндвичница Kitfort КТ-1609 - фото 5
  • Сэндвичница Kitfort КТ-1609 - фото 6
  • Сэндвичница Kitfort КТ-1609 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 178397
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Сэндвичницы
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
красный
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность
640
Сменные панели
нет
Количество порций
1
Количество отделений в пластине для вафель
есть
Терморегулятор
нет
Управление
механическое
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х11
Вес, кг.
1.44

Описание товара Сэндвичница Kitfort КТ-1609

Удобная и простая в эксплуатации бутербродница Kitfort KT-1609 станет настоящей помощницей на вашей кухне. Вы сможете без труда приготовить бутерброды, панини, сэндвичи, гренки, тосты, сосиски-гриль и многое другое.

Отзывы о товаре Сэндвичница Kitfort КТ-1609

10.06.2021
зульфия

Достоинства:
приобрели недавно эту бутербродницу. Товар пришел в отличном состоянии, хорошо запакованный. в пункте выдачи проверили до оплаты работает или нет. Нам товар очень нравится, бутерброды в нем очень вкусные, поджаристые. чистится легко

Недостатки:
нет

Комментарий:
советую к покупке. KITFORTприятно удивил
21.04.2019
Марина

Достоинства:
Быстро нагревается. Очень красивая и компактная.

Недостатки:
Нет выключателя, нужно выдергивать из розетки, но у всех подобных, его тоже нет.

Комментарий:
Купили эту сендвечницу после подобной, вышедшей из строя Polaris, у этой панели не съёмные, но по факту пользуемся только обычным грилем. Очень нравится, что можно положить бутерброд любой высоты, крышка плотно прижимает его своим весом. Быстро нагревается. Очень красивая и компактная.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Сэндвичницы
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
красный
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность
640
Сменные панели
нет
Количество порций
1
Количество отделений в пластине для вафель
есть
Терморегулятор
нет
Развернуть
Управление
механическое
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Удобная и простая в эксплуатации бутербродница Kitfort KT-1609 станет настоящей помощницей на вашей кухне. Вы сможете без труда приготовить бутерброды, панини, сэндвичи, гренки, тосты, сосиски-гриль и многое другое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
10.06.2021
зульфия

Достоинства:
приобрели недавно эту бутербродницу. Товар пришел в отличном состоянии, хорошо запакованный. в пункте выдачи проверили до оплаты работает или нет. Нам товар очень нравится, бутерброды в нем очень вкусные, поджаристые. чистится легко

Недостатки:
нет

Комментарий:
советую к покупке. KITFORTприятно удивил
21.04.2019
Марина

Достоинства:
Быстро нагревается. Очень красивая и компактная.

Недостатки:
Нет выключателя, нужно выдергивать из розетки, но у всех подобных, его тоже нет.

Комментарий:
Купили эту сендвечницу после подобной, вышедшей из строя Polaris, у этой панели не съёмные, но по факту пользуемся только обычным грилем. Очень нравится, что можно положить бутерброд любой высоты, крышка плотно прижимает его своим весом. Быстро нагревается. Очень красивая и компактная.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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