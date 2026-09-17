Beyonce - Lemonade (coloured) (0889854467517) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Beyonce
Альбом (сингл)
LEMONADE
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 152016
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854467517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Beyonce
Альбом (сингл)
LEMONADE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Pray You Catch Me, Hold Up, Don't Hurt Yourself - Beyonc? feat. Jack White, Sorry, 6 Inch - Beyonc? feat. The Weeknd, Daddy Lessons, Love Drought, Sandcastles, Forward - Beyonc? feat. James Blake, Freedom - Beyonc? feat. Kendrick Lamar, All Night, Formation
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Beyonce - Lemonade (coloured) (0889854467517) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Zex (3) – No Sanctuary
|A2
|Zex (3) – Cold War
|A3
|Zex (3) – Child Soldier
|A4
|Zex (3) – Let Them In
|A5
|Zex (3) – Burn The Flag
|B1
|Beyonce – Sorry
|B2
|Beyonce – 6 Inch
|B3
|Beyonce – Daddy Lessons
|C1
|Beyonce – Love Drought
|C2
|Beyonce – Sand Castles
|C3
|Beyonce – Forward
|C4
|Beyonce – Freedom
|D1
|Beyonce – All Night
|D2
|Beyonce – Formation
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854467517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Beyonce
Альбом (сингл)
LEMONADE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Pray You Catch Me, Hold Up, Don't Hurt Yourself - Beyonc? feat. Jack White, Sorry, 6 Inch - Beyonc? feat. The Weeknd, Daddy Lessons, Love Drought, Sandcastles, Forward - Beyonc? feat. James Blake, Freedom - Beyonc? feat. Kendrick Lamar, All Night, Formation
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Zex (3) – No Sanctuary
|A2
|Zex (3) – Cold War
|A3
|Zex (3) – Child Soldier
|A4
|Zex (3) – Let Them In
|A5
|Zex (3) – Burn The Flag
|B1
|Beyonce – Sorry
|B2
|Beyonce – 6 Inch
|B3
|Beyonce – Daddy Lessons
|C1
|Beyonce – Love Drought
|C2
|Beyonce – Sand Castles
|C3
|Beyonce – Forward
|C4
|Beyonce – Freedom
|D1
|Beyonce – All Night
|D2
|Beyonce – Formation
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Beyonce - Lemonade (coloured) (0889854467517) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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