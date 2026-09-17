Top.Mail.Ru
Beyonce - Lemonade (coloured) (0889854467517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Beyonce - Lemonade (coloured) (0889854467517) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Beyonce - Lemonade (coloured) (0889854467517) виниловая пластинка - фото 1
Beyonce - Lemonade (coloured) (0889854467517) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Beyonce
Альбом (сингл)
LEMONADE
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beyonce - Lemonade (coloured) (0889854467517) виниловая пластинка - фото 1
  • Beyonce - Lemonade (coloured) (0889854467517) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152016
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Beyonce - Lemonade (coloured) (0889854467517) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854467517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Beyonce
Альбом (сингл)
LEMONADE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Pray You Catch Me, Hold Up, Don't Hurt Yourself - Beyonc? feat. Jack White, Sorry, 6 Inch - Beyonc? feat. The Weeknd, Daddy Lessons, Love Drought, Sandcastles, Forward - Beyonc? feat. James Blake, Freedom - Beyonc? feat. Kendrick Lamar, All Night, Formation
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beyonce - Lemonade (coloured) (0889854467517) виниловая пластинка

Track List

A1Zex (3) – No Sanctuary
A2Zex (3) – Cold War
A3Zex (3) – Child Soldier
A4Zex (3) – Let Them In
A5Zex (3) – Burn The Flag
B1Beyonce – Sorry
B2Beyonce – 6 Inch
B3Beyonce – Daddy Lessons
C1Beyonce – Love Drought
C2Beyonce – Sand Castles
C3Beyonce – Forward
C4Beyonce – Freedom
D1Beyonce – All Night
D2Beyonce – Formation

Отзывы о товаре Beyonce - Lemonade (coloured) (0889854467517) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854467517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Beyonce
Альбом (сингл)
LEMONADE
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Pray You Catch Me, Hold Up, Don't Hurt Yourself - Beyonc? feat. Jack White, Sorry, 6 Inch - Beyonc? feat. The Weeknd, Daddy Lessons, Love Drought, Sandcastles, Forward - Beyonc? feat. James Blake, Freedom - Beyonc? feat. Kendrick Lamar, All Night, Formation
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Zex (3) – No Sanctuary
A2Zex (3) – Cold War
A3Zex (3) – Child Soldier
A4Zex (3) – Let Them In
A5Zex (3) – Burn The Flag
B1Beyonce – Sorry
B2Beyonce – 6 Inch
B3Beyonce – Daddy Lessons
C1Beyonce – Love Drought
C2Beyonce – Sand Castles
C3Beyonce – Forward
C4Beyonce – Freedom
D1Beyonce – All Night
D2Beyonce – Formation
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beyonce - Lemonade (coloured) (0889854467517) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...