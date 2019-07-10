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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-B купить с доставкой в Москве
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-B

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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-B - фото 1
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-B - фото 2
Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-B - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-B - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
7 591 руб.  9 500 руб. 

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7 211 руб. 

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В наличии
Код товара: 151756
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-B
7 591 руб. -20%
9 500 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х0.16х0.06
Вес, кг.
3.2

Описание товара Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-B

Инфракрасные обогреватели подобно солнцу испускают тепловую энергию в инфракрасном спектре. Тепло практически без потерь достигает обогреваемых поверхностей (пол, стены, мебель), которые уже нагревают воздух. Это создает мягкий комфортный микроклимат в помещении с минимальной разницей температур по высоте. Кроме того, при нахождении в зоне обогрева инфракрасное тепло поглощается поверхностью тела и одеждой, что создает ощущение комфорта даже при пониженной температуре, причем тепло ощущается даже при сквозняке и на ветру. Инфракрасные обогреватели незаменимы для локального обогрева в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение обычных способов отопления малоэффективно.

Видео:

https://www.youtube.com/embed/iuu2RVbbrnk

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-B

Источник: Яндекс Маркет
10.07.2019
Паша климов

Достоинства:
скромные энергозатраты, быстро прогревают помещение, тепло естественное, отсутствуют побочные эффекты (запах, сжигание кислорода), низкая цена.

Недостатки:
нет



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Инфракрасные обогреватели подобно солнцу испускают тепловую энергию в инфракрасном спектре. Тепло практически без потерь достигает обогреваемых поверхностей (пол, стены, мебель), которые уже нагревают воздух. Это создает мягкий комфортный микроклимат в помещении с минимальной разницей температур по высоте. Кроме того, при нахождении в зоне обогрева инфракрасное тепло поглощается поверхностью тела и одеждой, что создает ощущение комфорта даже при пониженной температуре, причем тепло ощущается даже при сквозняке и на ветру. Инфракрасные обогреватели незаменимы для локального обогрева в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение обычных способов отопления малоэффективно.

Видео:

https://www.youtube.com/embed/iuu2RVbbrnk
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2019
Паша климов

Достоинства:
скромные энергозатраты, быстро прогревают помещение, тепло естественное, отсутствуют побочные эффекты (запах, сжигание кислорода), низкая цена.

Недостатки:
нет


Обогреватель инфракрасный Ballu BIH-AP4-1.0-B - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7591 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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