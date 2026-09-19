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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-B купить с доставкой в Москве
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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-B

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Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-B - фото 1
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-B - фото 2
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-B - фото 1
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-B - фото 2
  • Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
12 626 руб.  15 790 руб. 

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11 995 руб. 

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В наличии
Код товара: 400502
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-B
12 626 руб. -20%
15 790 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.26х0.28х0.06
Вес, кг.
5.8

Описание товара Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-B

Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-B рассчитан на площадь до 20 м?. Благодаря запатентованной компактной форме корпуса, обогреватель под потолком визуально выглядит более узким и тонким, его удобно устанавливать. Высокая степень пылевлагозащиты IP54 и долговечное черное анодирование поверхности толщиной 25 мкм гарантируют обогревателю долгий срок службы.

Отзывы о товаре Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-B




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Инфракрасный обогреватель
Страна производитель
Китай
Описание
Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-B рассчитан на площадь до 20 м?. Благодаря запатентованной компактной форме корпуса, обогреватель под потолком визуально выглядит более узким и тонким, его удобно устанавливать. Высокая степень пылевлагозащиты IP54 и долговечное черное анодирование поверхности толщиной 25 мкм гарантируют обогревателю долгий срок службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Обогреватель инфракрасный BALLU BIH-AP4-2.0-B - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 12626 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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