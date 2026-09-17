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Автоакустика JVC CS-J620 купить с доставкой в Москве
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Автоакустика JVC CS-J620

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Автоакустика JVC CS-J620 - фото 1
Автоакустика JVC CS-J620 - фото 2
Автоакустика JVC CS-J620 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика JVC CS-J620 - фото 1
  • Автоакустика JVC CS-J620 - фото 2
  • Автоакустика JVC CS-J620 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 149226
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Характеристики

Бренд
JVC
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
пенополиуретан
Материал дифузора
полиэфиримид
Номинальная мощность
30
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
1.17

Описание товара Автоакустика JVC CS-J620

Автоколонка JVC CS-J620 – двухполосная акустика с мощным сбалансированным твитером, превосходно передающим все детали вокальных и инструментальных партий, а также создающим эффект объемного звучания.

Отзывы о товаре Автоакустика JVC CS-J620




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Характеристики
Бренд
JVC
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
пенополиуретан
Материал дифузора
полиэфиримид
Номинальная мощность
30
Описание
Автоколонка JVC CS-J620 – двухполосная акустика с мощным сбалансированным твитером, превосходно передающим все детали вокальных и инструментальных партий, а также создающим эффект объемного звучания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика JVC CS-J620 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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